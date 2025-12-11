美機密文件爆無力保台 國民黨拋3大質疑

▲國民黨團首席副書記長林沛祥拋出三大質疑，直呼高額1.25兆元軍購效益堪憂。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，但是今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。對此，國民黨團首席副書記長林沛祥今（11）日拋出三大質疑，直呼高額軍購效益堪憂，1.25兆元預算究竟在買什麼？要求賴總統必須親自到國會報告。

廣告 廣告

國民黨團召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，林沛祥說，《紐約時報》披露美國國防部年度機密文件「優勢簡報」，裡面寫道，美軍已經無力保衛台灣，先進武器在抵達台灣前，就有可能遭到中共摧毀，甚至連美國海軍最新型的航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford），都難在解放軍的音速武器攻擊之下倖存。

林沛祥認為，當美國國防部已經說，20年前美軍可以保台，但美軍沒有把握，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味台灣國安情勢，已經嚴峻到不能再靠口號、靠大內宣催眠人民， 然而，賴清德政府依然用「台美關係堅若磐石」、「國際挺台不變」，這些政治語言，掩蓋真正風險。

林沛祥提出三大質疑，第一，援台承諾高度不確定，賴清德政府是否在押注美軍一定會來？有專家指出，中共囤積大量飛彈，足以摧毀美軍援台武器，連福特號也不能生存，竟然美軍都無法突破解放軍火力，請問賴政府口中第一島鏈聯防是否只是畫餅？請問政府當美軍救援高度不確定，備案是什麼？

林沛祥續指，第二，高額軍購效益堪憂，1.25兆元預算究竟在買什麼？如果先進武器來不了，甚至一靠近台灣就會被摧毀，政府這幾天編列的數千億軍購，到底有多少能夠真正用得上？國民黨團要求賴總統必須親自到國會報告，說明1.25兆預算到底買些什麼武器，是否真的具備有戰力保存能力，既然能夠投書外媒支持軍購，為何不刺投書要求美國出售真正的先進武器？如果不敢要求還買不到，台灣喊再多口號都只是紙老虎。

林沛祥說，第三，缺乏務實避戰策略，台灣不能被綁在單邊押寶威脅路線上，《紐約時報》社論直接指出，美國強軍是為了避免戰爭，但是賴政府跟蔡政府，過去幾年卻主動切斷溝通，拒絕接觸，片面升高風險，真正國安應該是備戰而不求戰，避戰而不畏戰，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入危機。黨團呼籲，賴清德應該立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判風險，而不是投降，而是務實保全台灣人民生命安全。

林沛祥最後說，國民黨團主張，台灣要安全，就必須自立自強，如果要武器，不只要買得到，也要運得到，更要讓台灣也能生產出來，國民黨團主張，美國先進武器不只要賣給台灣，也應該要在台灣設廠生產維修，包括通訊衛星、防空飛彈各種精準武器，都讓技術落地，當美國一直要求要半導體到美國設廠，我們也可以要求軍工技術到台灣，不用再擔心錢付了，武器卻拿不到。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳玉珍稱願意溝通 助理工會：本週五立法院集會完就拜會她

三道密令要「助理費除罪化」？國民黨駁：尊重黨團自主

吳子嘉爆他遭「宜蘭議長人馬恐嚇」 吳宗憲：我根本沒放在心上