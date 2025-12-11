美機密簡報曝台海兵推美軍戰敗 顧立雄：嚇阻達成印太和平是美國核心利益。（資料照片／李智為攝）

《紐約時報》報導美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，美國在新型態戰爭上的準備遠不及中國，且多次台海兵推結果都是美軍戰敗，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍主力武器靠近台灣前就被摧毀一事，國防部長顧立雄今天（11日）面對媒體詢問時指出，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成印太區域和平，當然台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的原因。。

廣告 廣告

「優勢簡報」是由美國國防部五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰年度報告，總結過去一年提交給白宮高級官員的軍事問題，提及中美衝突可能發生的情景。此報告的細節先前從未揭露。

優勢簡報中列出中國摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星的能力，美國國軍的重大瓶頸。報告指出，若美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦出現，也無法在中國攻擊下存活。

報告提及美國20年前在太平洋的主導地位保證能捍衛台灣，由於昔日中國飛彈庫存規模較小，如今中國擁有龐大的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就把那些武器摧毀。報告也評估「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

對於美國「優勢簡報」所批露的內容，顧立雄並不願回答，但他指出，國外媒體引述的既然是一個機密文件，沒有辦法確知完整內容，但他認為美國剛發布的「美國國家國防戰略」已經強調得非常清楚，印太的和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成整個印太區域的和平，這是美國重大的利益。

顧立雄進一步指出，美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家，一起達成有效的嚇阻，大家都要各自增強自我防衛能力，台灣更是在第一島鏈面臨中國威脅的前緣，當然更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的一個原因。



回到原文

更多鏡報報導

王鴻薇爆國防部買炸藥是小吃店進口快篩劑翻版? 顧立雄：確認輸出許可就可履約

美公布國家安全戰略報告 顧立雄：印太區域和平穩定是美國最大核心利益

立院藍白二度封殺軍購特別預算 賴清德喊話：勿迴避我國在區域和平責任