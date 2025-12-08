美機師休假嗑「迷幻蘑菇」險釀空難 服刑期滿改判3年監管釋放

美國阿拉斯加航空公司在2023年10月曾差點發生墜機意外。一名前機師休假搭機並坐在駕駛艙內，因服用迷幻蘑菇後精神狀態失常，竟企圖關閉飛機引擎，嚇壞機組人員。所幸班機緊急迫降於波特蘭機場，機上84人全數平安。如今錄音檔曝光，還原事發當時的緊急狀況。

休假機師闖機艙企圖關引擎 飛機迫降84人驚魂

美國阿拉斯加航空公司在2023年10月發生一起機上緊急狀況，錄音檔還原了事發當下的情形。這架班機原定從華盛頓飛往舊金山，當時休假搭機的機師艾默森竟企圖拉動把手、關閉飛機的燃油供應，所幸機組人員及時將他制伏，班機得以緊急迫降於波特蘭機場，機上84人全數平安，艾默森隨後被移交警方拘留訊問。

休假機師遭判50天監禁 服刑期滿判3年監管釋放

艾默森表示，當時因朋友過世心情低落，事發前兩天服用迷幻蘑菇後更是完全無法入睡。事件發生後，機師的心理健康問題也引發外界關注，雖然奧勒岡州法院判處艾默森50天監禁、5年緩刑及至少6萬美元的賠償金，並要求他接受藥物與酒精濫用評估，不過聯邦法院在11月裁定艾默森服刑期滿，改判3年監管釋放。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

阿拉斯加航空電子系統故障！2百多架飛機停飛 地平線航空也受影響

印度航空失事是人為？最新調查報告出爐

才剛降錯跑道...華航飛釜山航班又險撞山頭 同「2002年國航空難位置」