美歌手陶德史奈德驟逝！罹「步行性肺炎」送醫不治 享年59歲
美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）日前因呼吸困難緊急送醫，經診斷罹患步行性肺炎（walking pneumonia），儘管醫療團隊全力搶救，仍不敵病魔於14日病逝，享年59歲。
在陶德史奈德家屬發布的聲明中，透露他因呼吸困難被送往納西州亨德森維爾醫院治療，經過詳細檢查後，醫師診斷出罹患步行性肺炎，後病況突然急轉直下，即使緊急轉院搶救仍回天乏術，結束了59年的人生。
陶德史奈德出道30年，以〈Alright Guy〉、〈Beer Run〉和〈I Can't Complain〉等經典作品在美國鄉村音樂界擁有重要地位。然而他病逝前曾傳出負面消息，11月1日他在南鹽湖城聯邦廳（The Commonwealth Room）演出前遭受暴力襲擊，導致演唱會臨時取消。隔日更被指控擾亂治安罪、暴力威脅罪及非法侵入罪遭到逮捕，但已獲釋。
陶德史奈德病逝後，所屬唱片公司Aimless, Inc.在社群媒體發表悼念聲明：「Aimless, Inc. 總部懷著無比悲痛心情宣布，我們的創始人、我們的民間英雄、我們的世界詩人、我們負責突發事件部門的副總裁、故事講述者、我們摯愛的托德丹尼爾·斯奈德（Todd Daniel Snider）離開了這個世界。」令許多粉絲感到震驚與不捨。
