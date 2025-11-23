美歐共商俄烏和平方案前夕 計劃草案遭曝全出自莫斯科之手

2025年8月15日，「雙普會」在阿拉斯加登場，美國總統川普高規格迎接俄羅斯總統普丁。美聯社



美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，令烏克蘭面臨艱難抉擇。但美國部分參議員透露，總統川普提出的28點和平計劃源自俄羅斯，並非美國政府的立場，引發國務院強烈反駁。

美國公共電視網（PBS）週六（11/22）引述南達科他州共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）與緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）說法稱，國務卿盧比歐（Marco Rubio）告知他們，這份計劃並非由美國起草，而是來自中間人，且「實質上是俄羅斯的願望清單」，引發譁然。

對此，盧比歐當晚在社群媒體X發文指，這項和平提案由美國起草，旨在為持續談判提供強有力的框架，強調該方案「既採納了俄方意見，也基於烏克蘭過去及當前的訴求」。 國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）亦稱金恩說法「完全是不實指控」。

據外媒此前報導，這一份28點和平計劃是由美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的親信德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）協商制定，僅有少數烏克蘭高層官員獲知詳情。

基輔在美國國會的盟友似乎措手不及。部分共和黨領袖已對該計劃提出批評，稱此舉將在俄羅斯入侵烏克蘭將近4年後給予普丁獎勵。其中包含一項條款，將使克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Lugansk）與頓內茨克（Donetsk）「事實上」置於俄羅斯控制之下，對烏克蘭而言極可能無法接受。

另，這項方案除要求將遭凍結的1000億美元俄羅斯資產用於烏克蘭重建外，並未要求俄羅斯做出重大讓步。

路透社指出，美國、烏克蘭高層官員以及英國、法國、德國等多國的國家安全顧問將於週日（11/23）在瑞士日內瓦舉行會談，針對華府提出的計劃草案進行討論。一位德國政府知情人士稱，基於美國提議的歐洲和平計劃草案已送交烏克蘭和美國政府。

美國官員表示：「我們希望敲定最終細節…起草一份對烏克蘭有利的協議」，而在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤之前，任何事情都不會達成協議。

