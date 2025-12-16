美歐同意提供烏類北約集體防禦

記者廖子杰／綜合報導

美國、歐洲和烏克蘭新一輪烏俄和平草案協商15日落幕，三方達成多項具體共識框架，包含美歐承諾提供烏國類似北大西洋公約組織（NATO）第5條款的「集體防禦」的安全保障，並同意組建一支歐洲主導、美國支持的多國部隊，協助重建烏國軍事力量等。美國總統川普同日表示，目前「比以往任何時候都更加接近達成協議」，有望為烏俄和平帶來新進展。

英國《衛報》報導，美歐烏三方代表團在德國柏林，歷經14、15日逾8小時密集會談後，在90%的議題上達成共識，其中最受關注的安全保障問題，也接近達成協議，確認以北約第5條款的「集體防禦」為基礎進行；初步規劃包含建立監控、驗證與衝突降溫機制，且明訂一旦俄羅斯違反和平協議、再度攻擊烏國時，美國將扮演的角色等。

新一輪烏俄和平草案協商 達成6項共識

歐盟15日晚間發表由10位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩共同署名的聯合聲明，重申對基輔當局的堅定支持，並公布三方在此次會談達成的6項共識與目標。

首先是確認持續提供烏克蘭必要支持，包含助其重建一支規模達80萬人的武裝部隊，以有效遏制衝突並保衛領土。其次是在「志願者聯盟」框架下，組建一支由歐洲主導、美國支持的多國部隊，協助重建烏國軍事力量，同時確保領空與海域安全。第三點是建立由美國主導、國際參與的停火監督機制，以便對未來任何攻擊發出預警，並對違規行為有所回應。第四點是各國按現行程序，做出具法律約束力的承諾，明確規範日後爆發衝突時，得採取武力、情報共享、後勤支援、經濟及外交制裁等行動，以恢復和平與安全。第五點是承諾提供大量資源和簽訂貿易協議，為烏國創造戰後重建條件。最後則是重申堅決支持烏國加入歐盟。

德國總理梅爾茨會後表示，此次柏林會談「是自2022年2月24日以來第一次，停火的可能性變得可以想像」，但也坦言，距離實現和平仍有一段路要走。烏國總統澤倫斯基則說，現階段討論的和平方案內容已相當具體，是「很可行的版本」，且透露不排除本週末赴華府與川普會面，敲定最終方案；但他同時也重申，烏克蘭不會放棄領土頓巴斯地區。

《衛報》指出，接下來該提案將由美方代表與俄羅斯方面進行協商，俄方是否接受外國部隊駐烏，以及領土問題如何解決，將為接下來關注焦點。

美、歐、烏新一輪烏俄和平協議會談15日落幕，美歐承諾提供「類北約集體防禦」保障，確保烏克蘭安全。（達志影像／美聯社）