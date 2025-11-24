美歐將針對貿易協議實施舉行會談 歐盟將敦促落實關稅措施

歐盟部長們將於今天(24日)敦促美國高級貿易官員，進一步落實7月達成的歐盟-美國貿易協議，包括降低美國對歐盟鋼鐵徵收的關稅，並取消對葡萄酒和烈酒等歐盟商品的關稅。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)將與歐盟負責貿易的部長們會面，這是他們上任以來首次訪問布魯塞爾。

歐盟部長們計劃討論緊迫的貿易問題，包括中國稀土和晶片出口限制，預計與盧特尼克和葛里爾進行90分鐘的會談。

根據7月底達成的協議，美國對大多數歐盟商品徵收15%的關稅，而歐盟則同意取消對多項美國進口商品的關稅。

但有鑑於該協議仍需歐洲議會和歐盟各國政府的批准，可能要到3月或4月才能落實，歐盟外交官表示，緩慢的進度令華府感到憤怒。

儘管歐盟27個成員國堅稱談判進程正在按計畫進行，但同時也指出，歐盟希望在一些已達成共識的計畫上看到進展，其中最主要的是對鋼鐵和鋁的徵稅。

美國對鋼鐵和鋁徵收50%的關稅，並且自8月中旬以來，已將這項關稅適於407種鋼鋁「衍生產品」，例如摩托車和冰箱。下個月還可能會增加更多鋼鋁衍生產品。

歐盟外交官員表示，此類舉措，以及對卡車、關鍵礦產、飛機和風力渦輪機徵收新關稅的可能性，都可能使7月達成的協議形同虛設。

一名歐盟外交官說：「我們正處在一個微妙時刻。美國正尋找批評歐盟的理由，而我們則在努力推動他們就鋼鐵及其他懸而未決的議題採取行動。」

歐盟也希望擴大調降關稅的適用範圍，讓這些商品僅需被徵收川普新關稅政策前的低稅率，包括葡萄酒和烈酒、橄欖和義大利麵。

歐盟也準備討論可能進行合作的監管措施，可能涵蓋汽車、歐盟擬購買的美國能源，以及在經濟安全方面採取聯合行動，尤其是針對北京的出口管制。(編輯：宋皖媛)