美歐局勢緩解！ 美股道瓊漲逾300點、台積電ADR上漲0.38％

美國總統川普取消對歐洲國家的關稅威脅，美歐之間的緊張緩解，帶動全球股市上漲，美股星期四延續前一個交易日的漲勢，四大指數同步收高，台積電ADR上漲1.25美元，收在327.37美元。（請聽AI報導。）

由於川普堅持要控制丹麥自治領地格陵蘭，與歐洲領導人發生衝突，導致美歐貿易緊張，投資人拋售股票，但川普星期三表示不會動用武力奪取格陵蘭，也不會對歐洲商品徵收關稅，讓市場迅速鬆了一口氣，美股星期四持續反彈。

道瓊工業指數星期四收盤上漲360.78點，漲幅為0.63%，收在49384.01點，標普500指數上漲37.73點，漲幅為0.55%，收在6913.35點，那斯達克指數上漲211.20點，漲幅為0.91%，收在23436.02點，費城半導體指數上漲13.10點，漲幅為0.16%，收在8055.17點，台積電ADR上漲1.25美元，漲幅為0.38％，收在327.37美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。