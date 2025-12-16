美歐承諾烏「類北約」集體防禦 川普：終戰史上最接近

美國、歐洲和烏克蘭總統澤倫斯基，針對烏俄終戰協議進行兩天的密集討論，美國特使惠特科夫和川普女婿庫許納和澤倫斯基單獨會談八小時，美國和歐洲也首次具體承諾，將對烏克蘭提供類似北約第五條款集體防禦承諾的安全保證，不過美國資深官員表示，這個條件只有現在有效，烏克蘭如果現在不接受，未來未必有效。

解決烏俄衝突。美歐提「類北約」防禦。（圖／達志影像美聯社）

美國、歐洲與烏克蘭總統澤倫斯基近日在德國柏林進行了為期兩天的密集討論，聚焦於烏俄終戰協議。美國特使惠特科夫和川普女婿庫許納與澤倫斯基進行了長達8小時的單獨會談。此次會議中，美國和歐洲首次具體承諾，將為烏克蘭提供類似北約第五條款的集體防禦安全保證。然而，美國資深官員強調，這項條件僅在現階段有效，若烏克蘭現在不接受，未來可能不再享有同等待遇。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基、美國特使惠特科夫、川普女婿庫許納以及歐洲元首和資深官員在德國柏林連續兩天針對結束烏克蘭戰爭舉行高層對話。美國資深官員表示，美方向烏克蘭提出類似北約成員國的安全保障，這個被稱為「類北約第五條款」的安全保障，是川普政府迄今對烏克蘭提出最強、最明確的安全承諾。美國資深官員強調，這些保障不會一直存在，如果能以良好方式達成結論，這些保障現在就有效，這也是給烏克蘭的某種最後通牒，因為如果烏克蘭不在現在接受，接下來的協議條件將不會這麼優厚。

美國總統川普在與歐洲領袖通話後表示，他與澤倫斯基總統進行了很長的談話，並與德國、義大利、北約、芬蘭、法國、英國、波蘭、挪威、丹麥以及荷蘭的領袖進行了非常長且良好的通話。他認為事情進展順利，現在比以往任何時候都更接近結果。川普表示他們希望拯救許多生命，現階段俄羅斯有意結束這場衝突，但問題在於雙方立場時常變動，因此必須促使他們達成共識。他相信談判正朝著非常良好的方向推進。

在美國的背書下，歐洲領導人正式承諾，若未來俄羅斯再對烏克蘭發動攻擊，將對烏克蘭提供援助。這個模式仿效北約第五條集體防禦機制，包括武裝力量支援、情報與後勤協助，以及經濟及外交行動，這是歐洲國家迄今對烏克蘭提出最具體的安全保障承諾。

除了安全保障，這兩天會議也涵蓋領土議題。目前俄羅斯仍堅持要求控制烏克蘭東部的頓巴斯，包括尚未實際佔領的地區。美國官員指出，現在研擬的提案包括烏俄分別控制札波羅熱核電廠的一半，各自取得一半的能源。目前尚不清楚川普政府會在何時、以何種方式向莫斯科說明新的協議細節。儘管美方官員表示樂觀，但迄今為止俄羅斯在和平談判中都拒絕讓步。接下來美國將在這個週末在邁阿密召集工作小組，解決剩餘的領土爭議。美國資深官員認為，烏克蘭和俄羅斯之間已有90%的問題獲得解決，只剩下少數事項需要進一步處理。

更多 TVBS 報導

放棄加入北約！ 澤倫斯基「妥協」換西方安全保障

背叛烏克蘭！ 和平計畫如普欽願望清單 川普：非最終方案

俄又襲基輔7死！ 美官員：烏克蘭已同意美版停戰協議

割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援

