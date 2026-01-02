美歐日批中對台軍演、反對改變現狀 中國防部嗆：現狀就是一個中國

2025年12月30日，共軍釋出發射長程火砲影像；共軍東部戰區昨（12/29）起展開「正義使命-2025」軍演。路透社



中國解放軍東部戰區本週一連續兩日在台灣周遭舉行大規模軍演，歐洲多國、日本和美國先後發布聲明批評升高兩岸危險情勢，並重申反對單方面改變現狀。中國國防部今日回嗆表示，台海現狀就是「兩岸同屬一個中國」「不容任何外來干涉」。

中國國防部今日（1/2）中午在官網上公布聲明，以答記者問形式回應近日美歐日等國對解放軍對台軍演的批評。

發言人張曉剛稱，東部戰區「成功組織正義使命-2025演習...充分展示打獨促統、反制干涉的強大實力…台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

歐盟、法德英等歐洲政府、日本和美國自29日起先後公開譴責解放軍對台軍演，重申反對單方面改變兩岸現狀。

張曉剛則在今日的聲明中回嗆表示：「台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持。」他還說：「沒有人比我們更珍視台海和平，但我們絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳；絕不允許任何人任何勢力打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。」

聲明最後要求各國「恪守一個中國原則…停止在台海問題上攪局生事」，還說解放軍將持續加強「練兵備戰…堅決挫敗一切外來干涉圖謀」。

