美歐決裂？川普威脅「不賣格陵蘭就加稅」，歐盟擬祭930億關稅反擊

川普近日威脅，除非丹麥將格陵蘭島出售給美國，否則將對八個歐盟國家加徵關稅。此舉引爆美歐關係緊張。歐盟強調主權不可交易，並評估以930億歐元懲罰性關稅反制。專家警告，關稅與安全爭議恐撕裂跨大西洋同盟。

美國總統川普（Donald Trump）18日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）威脅，除非丹麥將格陵蘭島（Greenland）出售給美國，否則將從2月1日起，針對持反對意見的丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等八個歐盟國家進口商品，加徵10％的新關稅，並將於6月1日提高至25％，並揚言：「這項關稅將一直有效，直到格陵蘭的全面收購達成協議為止。」

過去數月，歐盟態度相對低調，試圖避免正面激怒川普。然而，川普一再公開強調，美國「無論如何」都必須擁有格陵蘭，甚至拒絕承諾排除軍事選項。歐洲多國15日向格陵蘭派遣軍事人員，參與丹麥發起的「北極耐力」（Arctic Endurance）軍演，川普批評此事：「對我們這個星球的安全、保障、生存來說，是極度危險的局面。」

此番言論迅速升高美、歐緊張情勢，也讓格陵蘭的戰略價值再度成為國際焦點。分析人士指出，川普以關稅作為談判籌碼，不僅衝擊歐美經貿關係，也可能動搖北約內部的互信基礎，為跨大西洋同盟投下變數。

歐盟齊聲反對！將捍衛主權、不受脅迫

針對川普祭出的關稅威脅，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等國領導人發表聯合聲明：「關稅的威脅破壞了跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環，我們致力於維護我們的主權。」

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）發表聯合聲明指出，關稅將損害歐美關係，並堅定表示，「歐洲將繼續保持團結協調，並致力維護自身主權。」他宣布將召開歐盟緊急峰會，可能在22日舉行，並點出歐盟表明「準備捍衛自身免受任何形式的脅迫」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）再度強調，「格陵蘭不是可以買賣的房子。」丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）指出，川普的聲明「令人意外」。關於「北極耐力」軍演，他表示：「川普總統指的格陵蘭增加軍事存在，目的是加強北極地區的安全。我們同意美國的觀點，即鑑於北極地區已不再是低風險地區，我們必須採取更多措施。」

丹麥議會國防委員會主席雅洛夫（Rasmus Jarlov）：「我們受到的每份侮辱、威脅、關稅、謊言，都只會讓我們的決心更堅定。丹麥與格陵蘭的最終答案是：我們永遠不會交出格陵蘭。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體「X」上表示：「任何恐嚇或威脅都無法影響我們，無論是在烏克蘭、格陵蘭島，或是世界任何其他地方。關稅威脅讓人無法接受，如果威脅成真，歐洲人將以團結且協調的方式做出回應。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發表聲明：「為了維護北約（NATO）的集體安全，而對盟國徵收關稅，是完全錯誤的作法。」他表示，英國將與美國政府直接針對此議題展開磋商。荷蘭外交大臣范韋爾（David van Weel）將川普對盟友的威脅，描述為「敲詐勒索」。

歐盟啟動「大火箭筒」？930億歐元反制成選項

根據法國媒體報導，如果川普執意實施關稅威脅，馬克宏已呼籲其他歐盟領導人，啟動歐盟2023年生效的反脅迫措施（ACI）來反制，這個工具被暱稱為「大火箭筒」（big bazooka），允許歐盟採取加徵關稅，限制他國企業在歐盟內提供的服務、貿易或投資，撤銷智慧財產權保護等廣泛反制措施。

歐盟高級外交官18日舉行危機磋商，討論重啟一項價值930億歐元的美國商品加徵關稅計畫，預計針對美國汽車、工業產品、食品、飲料徵收關稅。2025年歐盟與川普達成貿易協議後，該計畫暫停至2月6日。

然而，歐盟在針對川普的報復措施上，仍遠未達成共識。歐洲媒體《歐洲動態新聞網》（Euractiv）報導，一位歐盟外交官透露：「目前，不可能對美國動用ACI工具或其他任何貿易工具。」多位消息人士強調了歐盟與美國對話的意願。

美歐裂痕恐動搖西方聯盟根基

過去一年，川普與歐盟、英國簽署數十億美元的貿易與投資協議，若川普堅持對這八個歐盟國家加徵關稅，將導致這些得來不易的貿易協議徹底破裂。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）曾警告，美國任何奪取格陵蘭的行動都會導致北約崩潰。

英國《衛報》（The Guardian）直指，西方國家的聯盟正處於存亡關頭。英國前常務次長麥唐納（Simon McDonald）對此表示贊同：「當一個盟友在軍事上轉而對抗另一個盟友，這個聯盟就完了，不可能回頭。從中獲益的，顯然是（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平。」