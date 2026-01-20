美歐為格陵蘭陷分歧 川普：已在達沃斯安排多場會議

（中央社記者侯姿瑩華盛頓20日專電）美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，美、歐為此陷入分歧。川普今天表示，稍晚將啟程前往瑞士達沃斯參加論壇，期間已安排了多場有關格陵蘭的會議，他認為「事情將會進展得相當順利」。

川普（Donald Trump）去年重返白宮，今天滿週年，他下午在白宮新聞簡報室舉行記者會。媒體問及，為了格陵蘭會做到什麼樣的程度，他不願明說，僅表示「你之後就會知道」。

川普先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭，近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。

外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後提議動用「反脅迫工具」（ACI）加以反制。歐洲議會議員也已同意暫緩批准一項與美國的重要貿易協議。

對此，川普今天回應媒體提問時表示，歐盟非常迫切需要那項協議，「看看接下來會發生什麼事」。他說，自己稍晚即將啟程前往達沃斯（Davos），期間已安排許多有關格陵蘭的會議，認為「事情將會進展得相當順利」。

他預計明天在達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說。

在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。

對於是否會為了取得格陵蘭而付出北約瓦解的代價，川普表示，他認為將會達成一個讓北約滿意、也讓美國滿意的安排，「我們基於國家安全、甚至是全球安全而需要它（格陵蘭），這非常重要」。

他還強調，自己為了北約做了許多事，包括促成提升國防支出。「如果北約沒有我們，北約就不會很強大」。

此外，被問及若美國最高法院裁決川普祭出的全球大規模關稅不合法，將如何影響他提出有關格陵蘭的關稅威脅，川普表示，還有其他的替代方案可用，「但我們現在採取的是最好、最有力、最快、最容易、最不複雜的方式」。

格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。（編輯：陳慧萍）1150121