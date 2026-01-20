美歐為格陵蘭陷分歧 川普：已在達沃斯安排多場會議
（中央社記者侯姿瑩華盛頓20日專電）美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，美、歐為此陷入分歧。川普今天表示，稍晚將啟程前往瑞士達沃斯參加論壇，期間已安排了多場有關格陵蘭的會議，他認為「事情將會進展得相當順利」。
川普（Donald Trump）去年重返白宮，今天滿週年，他下午在白宮新聞簡報室舉行記者會。媒體問及，為了格陵蘭會做到什麼樣的程度，他不願明說，僅表示「你之後就會知道」。
川普先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭，近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭。
外媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後提議動用「反脅迫工具」（ACI）加以反制。歐洲議會議員也已同意暫緩批准一項與美國的重要貿易協議。
對此，川普今天回應媒體提問時表示，歐盟非常迫切需要那項協議，「看看接下來會發生什麼事」。他說，自己稍晚即將啟程前往達沃斯（Davos），期間已安排許多有關格陵蘭的會議，認為「事情將會進展得相當順利」。
他預計明天在達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說。
在格陵蘭議題上，川普主張，若俄羅斯或中國尋求侵略格陵蘭，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥無力保衛這座幅員遼闊的北極島嶼。不過，歐洲國家紛紛警告，美國試圖奪取格陵蘭的任何行動將導致北約破裂。
對於是否會為了取得格陵蘭而付出北約瓦解的代價，川普表示，他認為將會達成一個讓北約滿意、也讓美國滿意的安排，「我們基於國家安全、甚至是全球安全而需要它（格陵蘭），這非常重要」。
他還強調，自己為了北約做了許多事，包括促成提升國防支出。「如果北約沒有我們，北約就不會很強大」。
此外，被問及若美國最高法院裁決川普祭出的全球大規模關稅不合法，將如何影響他提出有關格陵蘭的關稅威脅，川普表示，還有其他的替代方案可用，「但我們現在採取的是最好、最有力、最快、最容易、最不複雜的方式」。
格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近，且位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍堅稱，中國、俄羅斯在北極地區的軍事活動造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至關重要。（編輯：陳慧萍）1150121
其他人也在看
中國財政部連發貸款貼息政策 擴內需促投資
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國財政部聯合多部門今天發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。中央社 ・ 17 小時前 ・ 2
蕭秉治豁出去了！重現吳建豪「奪命三搖」崩潰求饒：慎選嘉賓
蕭秉治「活著 Alive」巡迴演唱會週末在上海、南京開唱，分別邀請鼓鼓（呂思緯）、丁噹擔任嘉賓。兩人親自為為歌迷謀福利，平常鮮少跳舞的蕭秉治，在他們的力拱下，扭動腰臀吳建豪新曲〈傑作〉的「奪命三搖」，忍不住求饒直呼：「下次我要慎選嘉賓！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台美貿易協定最後一哩路 在野黨難道出手擋下？台美深度捆綁 換關稅最優惠 半導體技術轉移美國？台積財務長：最先進製程留台｜全球聊天室｜#鏡新聞
台美對等貿易協定即將正式簽署，之後就會送到立法院審議，從在野黨近期砲聲隆隆的態度來看，難道打算出手擋下嗎？這一份台美貿易協議，不僅攸關台灣產業的競爭力，更牽動著全球半導體布局。面對外界憂心，我們的矽盾會不會被搬走時，台積電財務長黃仁昭接受CNBC訪問，特別強調：最先進製程技術，將根留台灣。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
大罷免亮票一審被判刑 趙少康回應了
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康去（2025）年726大罷免投票時，因公開亮票涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭起訴，今（20）日判決拘役55日，如易科罰金，緩刑2年，判決確定後6個月內支付...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 3
啃老兒為何逃到新莊？ 廖聰賢：只想離開蘆洲
啃老兒為何逃到新莊？ 廖聰賢：只想離開蘆洲EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
歐盟主席矢言大舉投資格陵蘭 反制川普威脅
（中央社達沃斯20日綜合外電報導）在美國總統川普以國安為由揚言接管格陵蘭之際，歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟將大舉投資格陵蘭，對於川普屢次威脅，歐盟將採取「堅定、團結且對等」的回應。中央社 ・ 11 小時前 ・ 1
雲端聞法 高雄線上讀書會13載
高雄線上讀書會成立13年來，不僅帶動全球聞法風氣，每次國內外有災難，他們也能即時募心募愛，讀書會團隊今天與上人溫馨座談，上人也期許人人要盤點生命價值，作後代子孫典範，人生才有價值。 以讀書會雲朵標...大愛電視 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台彩春節「2000萬刮刮樂」來了！總獎金超過172億成史上最高
玩刮刮樂是不少人過年必備的行程，今（20）日台彩推出了5款新品，而其中最受矚目、今年最強檔新春限定「2000萬超級紅包」，更有10個最高頭獎，一百萬元也多達1200個，總獎金與總獎項均是史上最多；而配台視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長
國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
扮演半導體赴美信保融資推手？高仙桂：尚未定案 政府研議中
台美關稅完成協議，半導體赴美投資，備受矚目是2500億美元，政府融資信保支持的錢從哪裡來？外界點名國發會將扮演重要推手，國發會副主委高仙桂19日表示，由於2500億美元規模龐大，關於信保機制的運作模式、基金來源及額度，行政院仍在緊鑼密鼓研議中；她認為，由於台美MOU已經簽訂，政府一定會讓機制落實與執行，至於如何順利運作、提供信保機制，行政院將會統一說明。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彈劾審查今登場 賴清德不出席
藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
影/又是暴衝！新北中和「9車追撞慘劇」6人輕重傷
新北市中和區錦和路今（20）日上午7時左右發生因為暴衝衍生的9輛大小車嚴重事故，一共六人受傷，還有其中一人慘被壓在車底，肋骨斷裂受傷嚴重被緊急送醫。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
穩穩走出屬於自己的節奏 施彥佑的一步一腳印
圖：施彥佑已能獨立、從容地完成為客人加油、收款與找零等服務流程，展現自信而熟練的專業表現。(圖/庇護工場提供) […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣大「線上祈福點燈」首度納入泰國四面佛
(記者謝政儒綜合報導)農曆年倒數計時，想求平安不用再頂著寒風排隊。即日起至 2 月 9 日止，透過台灣大哥大「線上祈福點燈平台」，動動手指就能預約一整年好運，一鍵搞定來自大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮，與首度...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市青年選將爆：「這柯，亂高雄」
[NOWnews今日新聞]「藍白在台北惡搞，高雄青年不忍了！」藍白罷審中央總預算，至今（19）已144天，共7次退回，高雄市議會綠營民代及市議員參選人共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
台北信義、文山區大地主遺產無人繼承 1.4億元土地歸國有
國產署今日發布近5年清理代管遺產剩餘移產生收歸國有情形。其中最大案是，被繼承人擁有信義、文山區土地與房地產，在民國66年死亡，經過國產署被指定管理處理，直到110年才結案，價值約1.4億元土地確定無人繼承，收歸國有。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
民進黨政府力拱鄭麗君談判成績 鄧凱勛：當年拱陳時中選北市長翻版？
主導對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君返國，民進黨政府高規格歡迎。國民黨前發言人鄧凱勛今揶揄，民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地吹捧，把鄭塑造成守護台灣利益的鋼鐵女俠，這些熟悉的溢美之詞，不就是當年陳時中翻版？太報 ・ 9 小時前 ・ 4
嘉義市民族國小西側二期公辦都更招商說明會
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，分別於嘉義市鈺通大飯店及臺北市寒舍艾美酒店舉辦招商說明會，(19)日於嘉義市鈺通大飯...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
停車改革數位治理 盧秀燕市長要求政府機關帶頭釋出車位
台中為全台第二大城市，停車需求龐大。市長盧秀燕今（20）日主持市政會議要求政府機關帶頭釋出車位，盧市長說，用數位工具提升效率，讓停車更好找、更公平、更好用。未來，台中會持續以市民需求為核心，引導科技創中廣新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
8年不間斷 關帝聖堂愛心功德會助學 200生受惠
記者盧萍珊∕官田報導 台南關帝聖堂愛心功德會關懷偏鄉弱勢學童，今年選定十六所學校辦理…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言