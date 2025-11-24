美歐烏三方日內瓦會談 盧比歐：可能是最有意義的一天

日內瓦這輪會談聚焦川普政府提出但仍在滾動修訂的停火框架。美國與烏克蘭代表團先後就條文逐點檢視，試圖縮小分歧，歐洲多國也同步在瑞士與烏方協調立場。美方強調，談判已經從大方向進入逐條收斂，代表草案正在往可操作的終局靠攏。烏方則表示，美歐烏協商具實質內容，表示已不是單向接受，而是把烏克蘭的核心需求放回文本裡。

澤倫斯基表示，「今（24）天一整天我們進行了許多會議與談判，從早上開始就是通話、簡報與諮商，烏克蘭代表團在日內瓦已和美方及歐洲夥伴舉行多場會談，代表團剛匯報成果，這些討論很有實質內容，很多事情正在改變。」

不過草案能否真正過關還卡在幾個最敏感的紅線，包含領土處置、軍力規模以及未來安全保證。先前外流版本被批評偏向俄方需求，像是願望清單，也引發美國國會內部與歐洲盟國疑慮；這一輪在日內瓦，重點就是把尚未條妥的條目一條一條談到收斂，同時調整字句，避免讓烏克蘭被迫吞下不可接受的讓步。美方表示，有重大進展，但仍保留幾項待決議題要交由元首層級拍板。

盧比歐說明，「今（24）天我們在這方面取得實質進展，當然任何最終協議都需要兩國統總同意，而且還有一些問題需要我們繼續努力，但我認為今天的匯報顯示，今天的工作很有意義，這可能是我們在此議題上取得最有成效的一天。」

另一方面，歐洲盟國也不願再被動接受和平計畫，法、德、英等國與烏方在日內瓦同步會談，要求任何和平安排必須反映歐洲安全利益，以及烏克蘭的主權選擇。歐洲的壓力讓這份28點計畫不得不留出修正空間，烏克蘭談判代表也表示，新版本已反映基輔多數關鍵優先事項；接下來幾天談判將持續到最後一刻，美方設定的期限雖然逼近，但各方都在為「可接受、可持久的停火」拉出最後的底線與交換條件。

