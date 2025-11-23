美歐烏高層日內瓦協商 川普再控烏克蘭不知感恩

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）美國、歐洲與烏克蘭高層今天在瑞士日內瓦展開會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫，美國總統川普再次指控烏克蘭不知感恩。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「烏克蘭『領導層』對我們的付出毫無感激，而歐洲仍繼續向俄羅斯購買石油。」

他還寫道：「我承接了一場本不該發生的戰爭，一場對所有人都算是失敗的戰爭，尤其是對那些無辜喪生的數百萬人而言。」

川普也批評美國前總統拜登（Joe Biden），但未直接譴責俄羅斯。（編譯：陳正健）1141123