美歐烏高層 日內瓦談終戰

美國及烏克蘭官員齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出、旨在結束烏克蘭戰爭的草案計畫。烏克蘭及其盟友擔憂這項計畫將對俄羅斯作出重大讓步。（路透）

本報綜合外電報導

來自歐洲、美國及烏克蘭的高官二十三日齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出、旨在結束烏克蘭戰爭的草案計畫。烏克蘭及其盟友認為這項計畫對侵略者俄羅斯做出重大讓步，對此表達擔憂。

美國總統川普二十一日表示，烏克蘭總統澤倫斯基須在二十七日前贊同這份二十八點計畫。該計畫要求烏克蘭割讓領土、同意限制自身軍事力量，並放棄加入北大西洋公約組織的訴求。包括在前線作戰的士兵，對許多烏克蘭人而言，這樣的條件等同於在持續戰鬥近四年後投降。

自該計畫公布以來，外界對於起草過程涉及哪些人員存有諸多疑問。烏克蘭的歐洲盟國表示，他們並未被徵詢意見。

根據一名美國官員的說法，美國特使魏科夫及國務卿盧比歐已抵達日內瓦，準備參加會談。美方一名官員表示：「我們希望敲定最後細節…以起草一份對他們（烏克蘭）有利的協議。」

川普表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。

數位美國聯邦參議員聲稱，盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此予以否認，堅稱那確實是美國官方政策。

美國官員指出，二十三日上午會先舉行協調會議，隨後認真開始會談。這名官員補充道，美烏官員將進行一整天不同形式的會商。這名要求匿名的官員還透露，在日內瓦會談前，美烏官員也進行了正面且具有建設性的會談。

大批外交車隊在日內瓦街頭穿梭。美陸軍部長德里斯科已抵達日內瓦，烏克蘭代表團則由澤倫斯基幕僚長葉爾馬克領銜；來自法國、英國、德國的國家安全顧問與歐盟也參與討論，義大利亦指派官員出席。

美國提出的和平計畫，支持俄羅斯主要訴求，歐洲及其他西方領袖表示，美版計畫可作為終結俄烏戰爭談判基礎，但「仍需進一步研議」。他們希望在二十七日最後期限前，為烏克蘭爭取到更有利的條件。

德國政府消息人士表示，歐洲方面依據美版方案擬定的和平計畫草案，已分別交給烏克蘭及美國政府。