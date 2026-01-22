美歐聯手防堵中俄威脅 普丁稱對格陵蘭沒興趣

美國總統川普(Donald Trump)近來多次表明取得格陵蘭的決心，讓美國與歐洲的關係陷入緊張。正在瑞士參加世界經濟論壇(WEF)的北約秘書長呂特(Mark Rutte)針對此事與川普展開協商，並聚焦俄羅斯與中國對北極地區的威脅；與此同時，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也首度發表他對格陵蘭問題的看法，甚至預估美國可能以10億美元入手格陵蘭。

路透社報導，川普21日表明已經和北約就格陵蘭問題形成協議框架，因此不會對部分歐洲國家加徵關稅，也排除了動武奪島的可能性。呂特今天(22日)在WEF會議上表示，他和川普談到北約成員國應如何遏阻俄羅斯與中國對北極地區的威脅，雙方進行了一場「很棒的討論」。

呂特說：「昨天的會晤得出一個工作方向…特別是在涉及格陵蘭的問題上，我們必須確保中國與俄羅斯無法以經濟或軍事手段染指格陵蘭」。

而一直沒有表態的俄羅斯總統普丁也首次打破了沉默。他昨天透過視訊出席俄羅斯聯邦安全會議時表示，格陵蘭的歸屬是美國與丹麥之間的問題，他不會反對美國掌控格陵蘭，「格陵蘭發生什麼事，跟我們一點關係都沒有」。

普丁也援引歷史上的國際土地交易為例，像是俄羅斯曾在1867年以720萬美元將阿拉斯加賣給美國，丹麥也在1917年將維京群島賣給華盛頓。他表示，根據通貨膨脹、格陵蘭的面積以及金價的變化進行評估，他預期美國買下格陵蘭大約需花費10億美元，也買得起。他說：「我想他們會自己解決的。」

俄羅斯將北約視為二次大戰結束以來最大的安全威脅，儘管美國取得格陵蘭可能危及俄羅斯在北極的優勢地位，但莫斯科仍愉快地觀察這場風波會如何加深美歐之間的裂痕。