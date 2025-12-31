美歐英日澳評說「正義使命2025」軍演

（德國之聲中文網）本周一、二兩日，中國東部戰區舉行了大規模的軍事演習，動用數十架戰鬥機和艦艇，並進行了火箭彈實彈射擊。據悉，軍演模擬封鎖台灣主要港口和攻擊海上目標。

美國

周一稍晚時（12月29日），美國總統特朗普率先對軍演表態，他將此次中共針對台灣的軍演淡化為“例行軍演”，再次強調他與中國國家主席習近平的關系良好，“我當然看到相關情況，但他沒有跟我說任何事，我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的”。特朗普繼續說，“他們已經在那個區域進行海軍演習20年了”，而且中國過去軍演規模更大。

歐盟

軍演第二天，歐盟委員會一名發言人表示，中國在台灣附近海域舉行軍事演習，進一步加劇了該地區的緊張局勢。這名發言人表示，維護台灣海峽現狀直接關系到歐盟的利益。

廣告 廣告

發言人還表示，“我們反對任何旨在改變現狀的單方面行動，特別是施以武力或脅迫手段。”

英國

英國政府也在周二（12月30日）表示，中國在台灣周邊舉行軍事演習，加劇了局勢升級的風險。倫敦再次呼籲各方保持克制。

英國外交部發言人在一份聲明中強調，“中國本周在台灣周邊舉行的軍事演習加劇了兩岸緊張局勢以及局勢升級的風險。”

聲明稱，“我們認為，台灣問題應由兩岸人民通過建設性對話，以和平方式解決，不應訴諸武力或脅迫。我們不支持任何單方面的改變現狀，也不支持任何可能破壞現狀的活動。”聲明呼籲，“各方保持克制，避免采取任何可能破壞和平與穩定的進一步行動。”

日本

軍演結束後，日本周三表示，中國在台灣附近舉行的軍事演習“加劇了台海緊張局勢”，已向北京表達了“關切”。日本外務省通過新聞官北村俊博發表了以上聲明。

聲明稱，“日本政府一貫的立場是，希望通過對話和平解決台灣問題。”“台海地區的和平與穩定對整個國際社會都至關重要。我們將繼續密切關注相關事態發展。”

數周以來，日本與中國的關系急劇惡化，日本首相高市早苗在11月在議會的一次講話中表示，中國如果對台灣動武，可能成為東京行使集體自衛權的“存亡危機事態”。

澳大利亞

澳大利亞外交部周三譴責中國在台灣周邊地區舉行“破壞穩定”的軍事演習，表示已就此向北京方面表達了關切。

堪培拉外交貿易部在一份聲明中表示，“澳大利亞強烈反對任何可能增加意外、誤判或局勢升級風險的行動。”聲明還寫道，“分歧應通過對話解決，而不是訴諸武力或脅迫。”澳大利亞警告稱，此次演習“可能加劇地區緊張局勢”。

此外，菲律賓周三對中國發動環台灣島的軍事演習表達擔心。

周三，中國外交部發言人林劍回答記者對本次軍演有多國表達關切的問題時， 表示有些國家對“台獨”分裂勢力裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要正義行動，說三道四、顛倒黑白、混淆是非。他說，這樣的做法“十分虛偽”。



DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (綜合報道)