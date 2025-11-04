美歐貿易協議100天：特朗普關稅如何影響德國經濟

（德國之聲中文網）今年7月27日，歐委會主席馮德萊恩與美國總統特朗普達成一項協議，美國將對大多數歐盟產品征收15%的關稅。

如今，100天過後，歐盟對這一項協議意見不一。批評者認為，歐洲做出太大讓步。關稅的後果也已顯示出來。

出口下降

盡管歐洲總體經濟仍略有增長，但出口強大的德國受到壓力。8月，德國對美出口已連續第五個月下降。德國近四分之一的就業崗位與出口相關，因此新關稅成為負擔。

汽車工業

根據協議，自8月1日起，對美汽車出口關稅從27.5%降至15%。但德國汽車工業協會（VDA）並不滿意，因為在此之前的關稅僅2.5%。

再加上，鋼鋁制品以及商用車、巴士和零部件還有額外關稅。因此，特別是歐洲商用車制造商將受到強烈沖擊。

而美國汽車出口歐盟則享受免關稅，此前為10%。這也可能帶來更大的競爭。不過，一些德國汽車制造商如寶馬也在美國生產SUV銷往歐洲，可能從中受益。

機械制造

機械設備除15%的基礎關稅外，許多產品還因其鋼鋁成分受到50%的額外關稅。與此同時，出口美國還面臨復雜的海關程序，比如必須提供加工金屬的來源等多項證明。

德國機械制造行業預計，鑑於關稅沖突、來自中國的競爭加大以及客戶所處的工業疲弱，多數機械制造企業銷售額將下降或停滯。

醫藥

德國醫藥行業約四分之一出口是面向美國。美國的醫藥價格比歐洲高得多。2025年，德國醫藥行業預計對美出口價值約6000億美元。因此，美國對歐盟醫藥產品征收上限15%的關稅，帶來很大憂慮。

今年醫藥行業預計還可能有約3%的增長，但明年預期下滑。

化工

德國化工行業除關稅憂慮外，還面臨能源價格高、需求疲弱、世界範圍內基礎化學品供過於求的困難。1-8月，化工行業在德國的銷售額下降2.9%，在海外也下降。

行業協會VCI表示，特別是北美的訂單數減少，新關稅則帶來額外壓力。

2024年，德國化工行業對美出口價值102億歐元，佔比約8%。今年的產量預計下降2%。

（德新社）

作者: 德才