美歐「爆炒」的前菜？ 美商務部長盧特尼克爆轟歐洲、歐洲央行總裁掉頭就走

美國商務部長盧特尼克1月20日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。路透社



美國總統川普已經抵達瑞士，準備在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）發表眾所矚目的演說，外界焦點全放在川普堅持要求丹麥「出售」格陵蘭島的問題。而在川普演講前夕，美國商務部長盧特尼克週二（20日）在世界經濟論壇的晚宴飆罵歐洲，發言之難聽讓歐洲央行（ECB）總裁拉加德直接離席，現場同時爆出噓聲與掌聲。

盧特尼克在川普的對外談判團隊中通常是講出最難聽的話、作出最誇張聲明的人，但他的謾罵讓歐洲代表直接離場，凸顯出大西洋兩岸目前因格陵蘭而遭遇的極度緊張關係。

《金融時報》週三引述知情人士消息報導，這場週二舉行的晚宴只限受邀的VIP參加，由貝萊德集團（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink）作東。彭博新聞報導說，大約有100多人出席晚宴。

而在晚宴中，盧特尼克是最後一位上台發言的賓客。《金融時報》與彭博新聞引述的消息都報導說，盧特尼克在晚宴談話中大舉抨擊歐洲的能源政策，並且抨擊歐洲的經濟競爭力遠不如美國。

歐洲央行總裁拉加德1月21日在瑞士達佛斯參加世界經濟論壇會議。路透社

報導說，這時晚宴的賓客開始騷動，響起噓聲與掌聲，迫使晚宴主人芬克呼籲大家保持冷靜。而在這陣騷亂中，多名賓客直接離場，其中包括歐洲央行總裁拉加德。

包括路透社在內的多家媒體都向美國商務部與歐洲央行詢問查證，不過都沒有獲得回應。

