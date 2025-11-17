美正妹網紅狂吃霸王餐！拒付帳暗示「可肉償」 一看IG自稱台灣人

美國吃霸王餐正妹網紅，自介稱是台灣人。（翻攝IG@lu.pychung）

美國布魯克林1名34歲正妹網紅，身穿名牌去高檔餐廳如米其林等用餐，實際上卻是霸王餐慣犯，拒絕付錢醜態百出，某次躲廁所被發現後還試圖「肉償」。沒想到她IG自介稱自己是「台灣人」，引發討論。

1.3萬粉絲追捧 吃霸王餐正妹自介稱「台灣人」

這名霸王餐慣犯為美國布魯克林34歲女子Pei Chung，平常就常於社群上分享性感自拍照、炫耀LV名牌包與Prada高跟鞋等，不過其看似光鮮亮麗的IG生活背後，卻是接連在高檔餐廳大吃霸王餐，遭逮捕至少5次之多。

Pei Chung對生活很重視，分享Prada高跟鞋實穿照。（翻攝IG@lu.pychung）

裝備齊全 裝美食網紅想騙餐

《紐約郵報》報導，Pei Chung會盛裝打扮進入餐廳，帶著相機、燈光器材，看起來就是美食網紅，並向自己1.3萬名粉絲分享這些餐點，但實際上她卡刷不過，根本沒付錢。

警方與消息人士透露，Pei Chung住在布魯克林威廉斯堡一間豪奢濱海高樓建築。10月22日她進入受害餐廳，點了總價值146美元的鵝肝、生牛肉片、吸管麵、羊排與可可慕斯等，但她拒絕支付188美元帳單，提出以文章搭配照片來支付，猶如自己是被請來的美食網紅一般，受害餐廳老闆無奈向她說道「我們要事前達成共識才行，但我們並沒有，所以我需要妳付錢」。

Pei Chung社群頻發性感照，有1.3萬粉絲追捧。（翻攝IG@lu.pychung）

後續Pei Chung的卡刷不過，她稱在等家裡匯錢，後續還厚臉皮多次來同餐廳要用餐，但都因沒付清帳單遭拒絕服務她；直到11月7日，她又點了83.83美元餐點，這次同樣想吃霸王餐，遭到場警方直接上銬逮捕，警方還認出她，顯見她根本是慣犯。

躲廁所不付錢 她提「性服務」肉償

事實上，Pei Chung在多間餐廳都有吃霸王餐紀錄，更曾為拒絕付帳躲在廁所內長達45分鐘，還向店員詢問是否可以幫她付錢，她可提供「另一種」非現金方式償還，據店家說法，她試圖以性服務來付錢，最後店家報警處理。

