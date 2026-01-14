美正式批准輝達H200晶片出口中國 「電子六哥」今股價反彈

晶片龍頭輝達（NVIDIA）公司。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 《路透社》報導指出，川普政府周二（13日）正式批准輝達（NVIDIA）第二強大的人工智慧晶片 H200 向中國出貨，儘管市場早已預期晶片禁令將會放寬，如今，這項可能啟動 H200 晶片出貨的規則已正式公布。

台股市場今（14）日也反映了這項利多，指數至上午 11 時現報 30,908.21 點，上漲 200.99 點或 0.65%，稍早一度逼近 31,000 點關卡。晶圓代工龍頭台積電（2330）小漲 5 元，至 1,715 元。

輝達在台的代工夥伴，今日也有明顯攻勢。在伺服器「電子六哥」中：

鴻海（2317）上漲 6 元或 2.65% 至 232.5 元

廣達（2382）上漲 6 元漲 2.15% 報 285 元

緯穎（6669）漲 2.05% 報 3,980 元，早盤一度回到 4,000 元關卡

緯創（3231）漲 1.74% 報 146 元

英業達（2356）漲 2.31% 報 44.35 元

技嘉（2376）漲 4.25% 報 245.5 元

美國總統川普上個月宣布允許輝達向中國出口 H200 晶片，但附帶條件是其中 25% 營收將上繳美國，以確保「國家安全」下進行。不過，這項決策遭美國跨黨派對中鷹派強烈抨擊，擔心這些晶片將大幅助長北京軍事實力，並削弱美國在 AI 領域的優勢。

近年來，美國正設法對最中國取得先進晶片技術祭出更嚴格管制，而中國則試圖強化本土 AI 實力，並敦促國內企業減少對外國科技的依賴。為滿足華府內部對中鷹派人士的擔憂，這項晶片禁令並非無條件鬆綁，根據相關規範指出：

輝達須證明美國境內 H200 供應充足，且出口中國的晶片數量不得超過中國輸往美國晶片量的五成

中國客戶則須提出「足夠的安全措施」，不得將這些晶片用於軍事用途

這些晶片在運往中國前，將由第三方測試實驗室進行審查，以確定 AI 技術能力

中國方面，則發布一項「刻意模糊」的指示，要求部分科技公司僅在「必要時」才能買輝達晶片，但未具體說明何謂「必要」。美國科技媒體《The Information》在 13 日引述兩名知情人士的話報導，中國政府本周告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准他們採購輝達 H200 晶片，例如用於大學研究。

這項晶片禁令鬆綁，不僅使夾在華府與北京間的輝達，能稍稍喘口氣，台灣代工廠們股價今日也出現反彈。先前，這些個股雖繳出亮眼的 2025 年營收，股價卻大幅回檔。

AI 展望方面，廣達表示，2026 年 AI 伺服器在整體伺服器營收占比將達 8 成，整體 AI 訂單能見度至 2027 年；緯創也稱，伺服器業務已占公司營收 7 成以上，主要來自 AI 伺服器，網通業務也將迎來「10 倍成長」。

而近期盛傳，輝達最新 AI 平台 Rubin L10 訂單可能集中交由三大 ODM 廠承接，引發「中型廠商遭邊緣化」的揣測。技嘉董事長葉培城對此親自闢謠，指出公司選擇穩穩拿下企業級與非四大 CSP 的市場，今日股價反彈幅度最為強勁。

