美正式退出WHO！川普政府轟嚴重失職「假裝台灣不存在」 世衛專家否認指控

川普2025年上任後隨即簽署行政命令，並於今年1月22日正式退出WHO，怒轟組織嚴重失職、忽視台灣警示。圖／翻攝自白宮臉書

美國總統川普（Donald Trump）自2025年初上任後，隨即簽署行政命令，啟動退出世界衛生組織（WHO）程序，川普指出，WHO在2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情期間嚴重失職，忽視了台灣早期示警，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）也直指WHO在疫情期間為中國的封城政策背書並「假裝台灣不存在」；如今美國22日正式退出組織，WHO專家紛紛反擊美方說詞。

川普政府直指WHO嚴重失職！轟組織「假裝台灣不存在」

根據《Forbes》等媒體報導，川普上任後，隨即簽署行政命令，啟動美國退出WHO程序，聯合國並於2025年1月22日收到退會通知，依規定滿1年，於今年1月22日美國正式退出WHO；川普批評WHO未能即時、透明分享關鍵資訊，於疫情期間嚴重失職，美國衛生部長小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）表示，美國已正式退出組織後，正在重拾獨立、捍衛美國主權，「並將美國公共衛生政策交還給美國人民」，稱美國將能夠獨立建立全球傳染病監測系統。

美國衛生部副部長、疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）更在社群發文痛批，WHO於2019年疫情初期無視台灣發出的警訊，並「假裝台灣不存在」，同時背離嚴謹科學，在疫情期間「為中國的封城政策背書」，強調美國未來仍會就國際傳染病議題持續與各國合作，但不再透過世衛體系進行。

針對美方指控，WHO專家反駁說法「完全不實」

對此，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）隨即出面反駁說法「完全不實」，她表示，WHO早在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號，不過台灣當天「並非示警」，而是向WHO索取資訊，強調世衛既沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，且「從未建議封城」。

世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom GHEBREYESUS）則針對甘迺迪發言回應，他認為甘迺迪所言有暗示WHO沒有權力，卻強迫美國遵守某些政策之意，然而WHO僅建議佩戴口罩、保持社交距離和接種疫苗，並未建議各國政府強制要求執行，也從未建議封城；強調WHO當時僅根據最新資訊，向各國政府提供技術建議和指導。

回顧台灣2019年電郵全文，已強烈暗示具人際傳播風險

不過回溯至2020年4月11日，當時疫情指揮中心針對WHO否認我國曾警告COVID-19可能人傳人一事回應，指出疾病管制署自網路上得知，中國武漢市發生至少7例「非典型肺炎」，基於SARS經驗高度警惕，隨即於2019年12月31日以電郵方式通報WHO國際衛生條例（IHR）聯繫窗口，要求其提供進一步資訊；當時我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、「病患已進行隔離治療」，惟IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將資訊轉給相關單位，聯繫中國疾病控制中心盼取得更多疫情資訊，也僅有一則新聞稿。

如今美國正式退出WHO，彭博慈善基金會公共衛生項目負責人凱利．亨寧（Kelly Henning）感嘆，美國退出組織項決策從未舉行公投，僅為少數人所做出的決定，又WHO與美國之間有長期合作關係，包括美國疾病管制與預防中心（CDC）、衛生及公共服務部（HHS）、食品藥物管理局（FDA）等，擔憂退出組織，美國將缺乏新興傳染病監控，可能隨時導致美國疫情重蹈覆轍，甚至失去更多組織間應有的協調與合作。



霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話