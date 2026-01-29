美正式退出WHO 石崇良表態：台灣仍持續爭取成為觀察員

美國總統川普（Donald Trump）宣布正式退出世界衛生組織（WHO），美方批評該組織在新冠疫情期間「假裝台灣不存在」，因此錯失防疫黃金期，此舉引發國際高度關注，也密切觀察台灣是否受到影響選擇不繼續爭取加入。衛福部長石崇良今（29）天前往立院報告並備詢，會前受訪時強調，台灣仍會持續爭取成為觀察員，並將出團參與相關活動。

石崇良表示，美國的退出對WHO的衝擊絕對非常大，畢竟美國在各項公共衛生的協助及挹注上都扮演著重要角色，不過WHO仍然是一個重要的公共衛生組織，也是相關議題上重要的人員交流平台，而在每年的會議上，台灣雖然不屬於會員國，但也都在積極爭取成為出席觀察員。

廣告 廣告

石崇良說，透過每年的世界衛生大會（WHA）會議期間，能與各國技術官員都有充分的交流機會，這對於我國不論是在防疫或各項法規，以及各項公共措施等相關重要議題，包含癌症防治、慢性病防治等齊一標準是相當有幫助，因此未來還是會持續爭取成為觀察員，也會繼續出團參與活動。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

美國批「忽視台灣COVID早期警訊」 WHO駁：台灣並沒有警告我們

美退出WHO原因曝！CDC主任因1事批世衛「假裝台灣不存在」

分手！美國正式退出世界衛生組織 賴帳82億討不回