美正式退出WHO！石崇良：我國今年續爭取WHA觀察員

美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發國際高度關注，美國日前批評WHO新冠疫情期間「無視台灣關鍵示警」，措施防疫黃金時間。至於我國是否跟進？衛福部長石崇良今日指出，台灣今年會持續爭取成為WHA觀察員，出團參加活動。

美國總統川普2025年初拍板美國將退出WHO，本月22日屆滿一年，正式完成退出程序。美國政府指出，WHO在新冠疫情爆發初期，未能即時、準確共享關鍵資訊，反而掩蓋錯誤；美國衛生部副部長歐尼爾日前更發文表示，2019年台灣早已針對疫情風險提出警訊，WHO卻視而不見，「假裝台灣不存在」，導致疫情在全球失控。

石崇良今日出席立院表示，美國退出WHO對全世界衝擊非常大，畢竟美國在各項公共衛生的協助、挹注上，扮演重要角色。不過，WHO仍然是重要公衛相關議題上，重要的人員交流平台，每年台灣也都積極爭取成為世界衛生大會（WHA）觀察員出席會議。

石崇良說，每年WHA會議期間，能和各國技術官員交流，對於防疫、各項法規，及公共措施相關議題如癌症防治、慢性病防治等齊一標準很有幫助，因此台灣今年仍會持續投入，爭取參與成為WHA觀察員，也會持續出團參加活動。

