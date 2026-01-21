美歸學霸愛上正妹收銀員 「水壺冤案」纏正妹2年 法官噴飯判6月

台中一名自稱海線望族男子跟蹤騷擾正妹收銀員2 年，法官依《跟蹤騷擾防制法》判刑6月定讞。示意圖。取材PAKUTASO

台中一名自稱「海線望族」、留美攻讀「航太無人機」的林姓男子，2022年在清水賣場對一名正妹收銀員一見鍾情，竟展開長達兩年的瘋狂騷擾。他不僅自封「美國回來的子傑（Jackie）」，還頻傳「520（我愛妳）」、秀紅包現金照，甚至搬出「家父開建設公司」等土豪金句試圖壯膽。台中高分院近日審結，狠打臉林男「只是想為打翻水壺道歉」的瞎掰理由，依《跟蹤騷擾防制法》判刑6月定讞。

這起讓正妹被害人崩潰的惡夢起源於2022年4月，林男在賣場消費後，似乎被正妹的專業與美貌煞到，開始上演「宅男追愛記」。他頻繁在賣場盯梢、守候正妹下班，還不斷奉上名片與燕窩禮盒。儘管正妹嚇得請主管出面明確拒絕，並把禮物當「客人遺留物」處理，林男仍發揮航太專家的偵蒐本能，利用工作名牌上的姓名肉搜出正妹的臉書帳號，開始了無孔不入的數位干擾。

林男的搭訕台詞簡直是「自戀大補帖」，他不斷強調自己是「海線望族」、「家裡經濟很豐富」，甚至在臉書傳送「哥哥家可是台中海線望族呦！」、「我是學航太的無人機類別」等令人尷尬癌發作的內容。每逢佳節，林男的「暖男」攻勢更是不缺席，從情人節、母親節到新年，騷擾訊息如潮水湧來，甚至還傳送紅包袋裝滿現金的照片，以及一張將正妹照片與自己拼貼在一起的「合成照」，附帶一句「是蠻像的（夫妻臉）」，讓正妹嚇得魂飛魄散。

面對法院審理，林男的辯詞更是令人噴飯。他聲稱一切都是因為他不小心「打翻正妹的水壺」，導致對方不悅，他才心懷內疚，想透過送燕窩和傳訊息「致歉」。他還委託律師辯稱，自己因長期在噪音環境工作導致聽力受損，加上自幼旅美、溝通「詞不達意」，才會造成誤解。

不過，這套「道歉說」被法官狠狠戳破。正妹在庭上直言對「被打翻水壺」完全沒印象，且林男傳送的訊息內容盡是「520」、「情人節快樂」、「好想知道妳在哪上班」，哪有一句是在道歉？ 法官認定，林男無視對方長達兩年的冷處理，甚至假冒友人私訊正妹親友打探行蹤，其行為已嚴重影響被害人日常生活，導致正妹上班要躲結帳室、下班要同事陪同，甚至嚇到失眠、不敢回賣場附近。

台中高分院認為，林男身為留美碩士且接管家族事業，智識程度高於常人，卻對女性毫無尊重，犯後還試圖以「語言隔閡」推諉卸責，毫無悔意。最終法院裁定，維持一審判決，依《跟蹤騷擾防制法》判處林男有期徒刑6月，可易科罰金18萬元定讞。



