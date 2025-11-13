美民主黨公開艾普斯坦電郵 指川普曾與性受害者共處

眾議院由民主黨議員主導的監督委員會，在12日釋出數封艾普斯坦案的私人電子郵件，當中提到有關川普的內容，讓外界相當震驚。

美聯社記者席薩克表示，「在一封2011年的郵件中，艾普斯坦告訴親信以及前女友麥克斯威爾，川普曾和一個人共處一段時間，此人被認出是性犯罪的受害者。」

外界從文件中推斷，這名受害者可能就是知名的吹哨者朱佛瑞。在這封郵件裡，艾普斯坦還將川普形容為「還沒叫的狗」，意思可能是還沒有暴露犯罪線索。另一封2019年，同樣是艾普斯坦寄出的郵件則表示，川普「當然知道那些女孩的事」，但這段話指的是什麼並不清楚。

白宮發言人李威特指出，「這些文件什麼都證明不了，只能說明川普總統沒有做錯任何事，艾普斯坦曾是海湖俱樂部的會員，後來被川普除名，因為他是個戀童癖，令人噁心。」

川普向來堅持，他和這件事情並無關連。而在文件公布後，他則是發文表示，民主黨公布艾普斯坦相關文件，是用來掩飾有關政府關門政治攻防的失敗，目的是轉移焦點。

艾普斯坦案延燒多時，外界再三懷疑，川普可能曾經參加艾普斯坦主導的的性犯罪活動。這幾份郵件並沒有明確指出川普曾經涉案，但是和他表示自己不知情的說法，顯然有所出入。

眾議員坎納說，「我們今天將獲得218份連署，代表在12月初，我們將可以表決公開艾普斯坦文件。」

目前民主黨正磨刀霍霍，12日一位民主黨籍眾議員宣誓就職後，隨即加入一項請願書的連署，讓民主黨在眾議院得以跨越連署門檻，來啟動程序，要求司法部釋出更多艾普斯坦的相關文件。

