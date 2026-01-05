美民主黨執政州電費高皆因綠能 一文完全拆解左翼政客再生能源詐術和造成災害

美國前紐約州副州長貝琪．麥考希（Betsy McCaughey）近日撰文指出，美國民主黨長期執政的州別，正因高度依賴風力與太陽能等再生能源，承受遠高於全國平均的電價水準。她認為，這並非市場自然結果，而是政治選擇的直接後果，而藍州政治人物卻持續以「價格實惠」與「電力可靠」的說法為政策辯護，刻意淡化其對家庭與企業造成的財務壓力。



麥考希曾任紐約州副州長，也是多本公共政策著作的作者，長期關注醫療與能源政策。她在訪談中表示，紅州與藍州電價差距早已不是偶發現象，而是能源結構分歧累積的結果。她直言，藍州政客不願向選民坦承高電價來自對再生能源的強制依賴，反而將風電與太陽能描繪成既便宜又穩定的萬靈丹。

藍州政客說法與實際帳單數字完全背離



她的批評背景，來自聯邦政府日前針對離岸風電的最新動作。川普政府上個星期宣布，暫停在美國東岸、鄰近維吉尼亞州、紐約州、康乃狄克州與羅德島海域的離岸風力發電場施工。川普政府說明，相關設施可能干擾國防偵測系統，影響對「東岸人口中心」的安全防護，工程將暫停，直到相關疑慮獲得解決。

這項決定隨即引發民主黨州長強烈反彈。康乃狄克州州長奈德．拉蒙特（Ned Lamont）指控聯邦政府「捏造事實」，紐約州州長凱西．霍楚爾（Kathy Hochul）則直言該說法是「鬼扯」。對此，麥考希坦言，川普政府提出的國安理由確實未完整公開證據，但她強調，民主黨陣營對風電經濟效益的說法，同樣缺乏事實支撐。

她指出，霍楚爾宣稱風力發電可「壓低能源成本、提升可靠性」，康州檢察總長童偉希（William Tong）的辦公室也表示風電能為用戶節省數億美元，而拉蒙特則主張多元能源組合能降低家庭電費。麥考希認為，這些說法與實際帳單數字完全背離。

康乃狄克州平均電費接近全美平均兩倍



根據她引用的能源研究機構資料，美國各州雖有權決定電網能源組成，但藍州普遍以法律或行政命令，強制提高風力與太陽能占比，同時排除天然氣水力壓裂等傳統能源來源。她指出，紐約州居民平均電費比全國平均高出約58%，康乃狄克州更接近全美平均的兩倍。

在成本結構上，麥考希直言，離岸風力發電每千瓦時的建設與供電成本，至少是天然氣發電的兩倍，且需仰賴補貼與長期合約才能運作。她並引用丹麥經濟學者比約恩．隆伯格（Bjorn Lomborg）彙整70國能源數據後的結論指出，全球經驗顯示，當能源組合中風能與太陽能比例提高，電價往往隨之上升。

至於「可靠性」的爭論，她以德國為例指出，該國大量投資風力與太陽能，裝置容量足以滿足約70%的電網需求，但在陰天或低風速條件下，實際供電占比可能僅剩4%。她表示，為避免停電，德國不得不維持兩套發電系統，進一步推高成本，最終反映在消費者帳單上。

她指出，德國家庭目前每度電支付約43美分，是氣候條件相近、但仍高度依賴化石燃料的加拿大的兩倍以上。類似情況也出現在英國。麥考希提到，英國政界近年對淨零排放政策開始降溫，前首相里希．蘇納克（Rishi Sunak）已宣布放緩能源轉型時程，蘇格蘭政府也放棄原訂2030年前減排75%的目標。

高電價侵蝕家庭可支配所得、抑制企業投資



談到美國本土案例，她特別點名加州。她指出，加州再生能源占電網比重已達約39%，而當地居民與企業支付的電價，僅次於夏威夷，排名全美第二高。她認為，高昂電價不僅侵蝕家庭可支配所得，也抑制企業投資，並使低收入族群陷入「能源貧困」。

麥考希也提及新澤西州州長選舉期間，電費問題成為關鍵議題。選前一年，當地電價出現兩位數百分比漲幅，她指出，部分原因在於即將卸任的州長菲爾．墨菲（Phil Murphy）在電力需求上升之際，淘汰多項化石燃料發電來源。

在該場選戰中，民主黨候選人米琪．謝里爾（Mikie Sherrill）主張投資離岸風電可降低家庭能源成本，共和黨候選人傑克．恰塔雷利（Jack Ciattarelli）則承諾禁止離岸風電場，轉向更平價的能源組合。麥考希直言，選舉結果顯示，關於風電成本的說法，仍在藍州具有高度政治吸引力。

環保團體抗議兩套標準



除價格與可靠性外，她也指出，離岸風電對景觀與海岸線的衝擊，長期被政策辯論忽略。她形容，若在長島海峽或南塔克特海峽設置成排石油鑽井平台，環保團體勢必群起抗議，但面對同樣高聳、密集的風電機組，反對聲浪卻被淡化。

麥考希表示，川普政府暫停離岸風電工程的決定，至少為公共討論創造空間，讓能源政策回到成本、穩定性與實際影響的層面進行檢視。她強調，選民若無法取得完整資訊，就難以判斷高電價究竟來自市場因素，還是政治選擇所致。



