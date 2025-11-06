美民主黨眾議員坦承與黨內極端派意見不一 擔心聯邦政府繼續關閉糧食券等福利發不出來

美國賓州民主黨籍聯邦參議員約翰·費特曼（John Fetterman）於美東時間11月5日接受福斯商業頻道（FOX Business Network）專訪時，除了坦言與民主黨內進步派存在路線分歧外，更將其關注的焦點強烈導向當前持續中的美國政府停擺危機，並嚴厲批評這場政治僵局所帶來的嚴重後果。



在《庫德洛》（Kudlow）節目中，費特曼公開承認其所屬政黨內存在「非常活躍」的進步派力量。他特別提到當日發生的一則事件：參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）在記者會上遭到佛蒙特州獨立參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）公開打斷，後者批評民主黨高層未全力支持紐約市當選市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）。



民主黨高層對曼達尼的勝選態度有分歧



然而，當被問及曼達尼當選一事時，費特曼則輕描淡寫地表示：「這對我來說其實不太重要」，並強調他作為賓州代表，其首要職責和關注點始終在於賓州民眾的福祉。

值得注意的是，民主黨高層對曼達尼的勝選態度亦有分歧。身為紐約同鄉的舒默並未正式表態支持，但眾議院少數黨領袖哈基姆．傑弗里斯（Hakeem Jeffries）最終選擇了為這位新任當選市長背書。

費特曼強調，當前對他而言真正重要的是這場堪稱美國史上最長的政府停擺。他表示，儘管他是一名「堅定的民主黨人」，但他已經四度投票試圖終止這場僵局，並明確指出他正在為「數百萬仰賴SNAP計畫（補充營養援助計畫，即糧食券）的美國民眾」以及「所有受到此事影響的工會」而奮鬥。

交通系統告急：軍方、空管與國會警察受創



這場停擺已造成嚴重民生影響。SNAP福利在11月1日遭遇暫停發放，這是該項糧食援助計畫60年來首次因政府停擺而中斷。儘管川普政府後來根據法院命令，動用了農業部的緊急資金，部分恢復了11月的SNAP福利發放，但危機的陰影仍未散去。

除了SNAP受益者，費特曼也呼籲公眾關注其他受政府停擺衝擊的群體，包括美國軍方人員、美國國會警察以及航管人員。

美國交通部長尚恩．杜菲（Sean Duffy）在11月5日宣布，由於人力短缺問題日益惡化，全國40個空域地點的運能將被迫削減10%。費特曼參議員以親身經歷佐證交通系統的混亂，他表示：「我甚至連一班飛往華府的班機都找不到。」

他形容目前的狀況已是「失控了」，並補充說這是一場「可悲的政治鬧劇」，讓他感到「很難堪」。費特曼最後發出沉重呼籲：「美國現在值得更好的對待。」



