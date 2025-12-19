美民主黨眾議員提案 禁止向中國出售先進AI晶片

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議員今天提出一項法案，主張基於國家安全考量，禁向中國出售先進人工智慧（AI）晶片，包括輝達（NVIDIA）的H200晶片。

美國聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）今天率領13名同黨眾議員提出一項法案，名為「恢復積體電路技術出口與安全貿易限制法」（Restoring Export and Security Trade Restrictions for Integrated Circuit Technologies Act,RESTRICT Act）。

這項法案旨在保護美國國家安全，確保美國在AI領域的領導地位，將禁止向中華人民共和國及其他受關切國家出售最先進美國AI晶片，並為在海外營運數據中心的可信賴美國企業建立安全、免申請許可的出口機制，藉此增強美國競爭力。

米克斯表示：「總統川普決定將H200晶片出售給中國，進一步證明在本屆政府領導下，國家安全是可以被拿來交易。這項決定不僅可能削弱美國在AI競賽中的主導地位，也將相關能力直接交到我們最主要的戰略競爭對手手中，危及國家安全。」

他指出：「我提出的法案將禁止向中國出售這些先進晶片，同時讓美國企業更容易在整個AI技術體系上於全球與中國競爭。不能允許川普強化中華人民共和國的AI能力，進而提升其軍事與惡意影響力，危及美國國家安全。」（編譯：陳正健）1141219