美民主黨組「地獄貓」聯盟 4軍旅背景女性盼翻轉眾議院

40歲的康利展現不輸男性的體能，擁有西點軍校、哈佛和麻省理工學院管理碩士的漂亮學歷，加上16年的軍旅生涯，派駐阿富汗和伊拉克等戰區，康利成為民主黨的地獄貓聯盟4名成員之一，將投入11月期中選舉的紐約州17選區，準備為民主黨在眾議院拿下關鍵一席。

民主黨紐約州眾議員參選人康利表示，「關於地獄貓，我們是一群朋友共同踏上這段旅程，我們是領導者、愛國者，也是深愛這個國家勝過一切的戰士。」

軍旅生活超過15年的班奈特，曾擔任美國海軍以及空軍國民警衛隊，她育有兩子，強調自己具備國家守護者和職業母親的堅韌特質，將爭取紐澤西州第7選區的眾議員席次，她借用軍隊中任務優先的主張，協助養兒育女的選民解決生活負擔與托育問題，並支持女性的生育選擇權。

民主黨新澤西州眾議員參選人班奈特指出，「我們國家正經歷一場生活成本危機，如你所知，所有東西都變得更貴，住房、托兒、長者照護 還有能源價格，因此我認為人們尋找的，是一個能進到體制內並實際解決這些問題的人。」

爭取亞利桑那州第6區眾議員席次的曼多薩，在軍中服役長達20年，身為陸戰隊新兵訓練教官，擁有深厚的基層領導經驗。她的政見聚焦在經濟與通膨，以及退伍軍人與女性權益，對於國防部長赫格塞斯質疑軍中女性專業能力的作法相當反彈。

民主黨亞利桑那州眾議員參選人曼多薩表示，「在我離開軍隊脫下軍裝後，那份服務國家的誓言並未因此失效，這是一份終身的承諾。」」

地獄貓成員的共同點是都具有軍事背景的女性參選人，她們期望借用2018年5名具有國安背景的女性候選人組成的「強悍核心小組」，成功翻轉多個共和黨席次的氣勢和成果，能在11月的期中選舉中一舉拿下關鍵3到4席，重新拿回民主黨在眾議院的多數席次。

目前地獄貓聯盟瞄準的席次在4個州，包括紐約州的康利、亞利桑那州的曼多薩、紐澤西州的班奈特，以及新罕布夏州的蘇利文。選舉專家分析，地獄貓成員的軍旅背景有助於她們跨越黨派分歧，並翻轉女性候選人的性別刻板印象。

羅格斯大學政治專家沃許認為，​​「這種軍事經歷會立即為她們帶來威信，那是關於領導、力量、果斷，以及在艱困處境下做出困難決策的能力。」

皮尤研究中心2024年的一項調查顯示，63%的退伍軍人選民傾向或認同共和黨，而傾向民主黨的比例則為 35%。

在這次選舉中，地獄貓聯盟試圖利用國防部近期針對軍中女性的爭議政策，來爭取退伍軍人的支持。這些政策包括赫格塞斯決定解散一個為女性軍人福利和待遇提供建議的委員會，以及取消一項增加女性在國家安全領域角色的計劃。

不過通往勝選之路充滿艱困與變數。康利必須在6月的紐約選區黨內初選中勝出，才能對決在共和黨眾議員麥克勞勒。曼多薩則遭遇募款金額落後共和黨議員胡安西斯科馬尼。而2018年在新罕布夏州初選失利的蘇利文則得克服空降部隊的形象，才能提高勝選機率。