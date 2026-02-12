美民主黨議員同意對中銷售H200晶片 卻批川普這政策損害台灣安全

美國眾議院專責中國事務委員會的民主黨最高層人士於2月9日表示，他對向中國銷售輝達（NVIDIA）舊款「Hopper」世代晶片持開放態度，這與前任立場有所不同。



加州民主黨眾議員羅．康納（Ro Khanna）今年稍早接任該委員會的首席民主黨成員。



民主黨眾議員曾阻擋H200售中



該委員會的共和黨主席曾批評美國總統川普允許輝達H200人工智慧晶片銷售給中國的決定，而康納的前任、伊利諾州民主黨眾議員拉賈．克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）去年曾共同提案一項法案阻擋這類銷售。



康納在委員會首次聽證會後接受記者訪問時，並未明確支持川普對H200的決定，但表示他對向中國銷售舊款晶片持開放態度。



H200晶片於2024年推出，屬於NVIDIA的「Hopper」世代晶片，這一代晶片早於目前的「Blackwell」世代，以及預計今年稍晚推出的「Rubin」晶片。

「我們絕對不該將Rubin晶片或Blackwell晶片賣給他們。」康納說，「但在我們擁有兩年或三年的領先優勢後，我樂見我們的晶片用於冰箱、洗碗機等產品，並且加以銷售。」

儘管康納在輝達晶片對中國銷售議題上與川普政府有些共同觀點，但他對其台灣政策提出異議。這對一個以往在華府高度分化的政治氛圍中，以跨黨派合作著稱的委員會而言，是一項轉變。

康納指責川普政策損害台灣安全



「我們在聽證會中看到民主黨的轉變，不僅是我們的成員批評中國共產黨，還有我們的成員批評川普政府的政策。」康納告訴記者，「川普的政策不明確、不一致，並且損害台灣的安全。」

康納在2026年2月10日或11日的委員會首次聽證會，主題為「謊言、法律戰與槓桿：中共對台灣的瓦斯燈操縱與邊緣化」（Lies, Lawfare, and Leverage: The CCP’s Gaslighting and Manipulation to Marginalize Taiwan）。康納在聽證會中質詢證人，特別詢問是否擔憂川普第二任期對台灣政策的清晰度與一致性不足以保障台灣安全。

康納的批評主要指向川普政府在台灣議題上的訊號混亂與策略模糊（strategic ambiguity）的加劇。他認為這種不確定性可能削弱對中國的嚇阻效果，從而間接損害台灣的安全。



