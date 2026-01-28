美民主黨議員歐瑪明州批ICE 遭男子噴不明液體

（中央社明尼阿波利斯27日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議員歐瑪今天出席在明尼阿波利斯市舉行的座談會，正當她公開譴責移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州的行動時，一名男子突然衝向她，並朝她噴射臭味難聞的液體。

路透社報導，現場影片顯示，一名男子衝向站在講台上的歐瑪（Ilhan Omar）並朝她噴射一股液體。一名身材壯碩的男子見狀立即抓住他，並將他按倒在地。歐瑪在男子遭到制伏前，曾舉起手朝他走了幾步。經過短暫休息後，歐瑪繼續發表演說。

明尼阿波利斯市警方表示，現場員警看到這名男子使用針筒朝歐瑪噴射不明液體。警方隨即以三級攻擊罪將他逮捕，並表示歐瑪沒有受傷。警方也說，鑑識科學家已抵達現場採證。

事件發生後，可聽到座談會上有一名女子說：「他噴了某些東西在她身上。」還有至少一名女子說液體散發惡臭。這名男子被帶走時，歐瑪說：「我需要紙巾。」她接著表示：「我們會繼續（演講）。」

最近幾週，在美國總統川普加強移民執法期間，明尼阿波利斯發生兩名美國公民遭槍擊身亡事件，正當歐瑪對此抨擊ICE與國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）時，這名男子突然衝向她，並大喊要她辭職。

歐瑪在座談會上說：「ICE無法改革，也無法挽救，我們必須永久廢除ICE，而國土安全部部長諾姆必須辭職，否則將面臨彈劾。」此話一出，台下群眾報以熱烈掌聲。

隨後，這名男子衝向站在台上的歐瑪，並以針筒朝她噴射液體，口中喊著：「你必須下台。」

歐瑪經常成為川普政治攻擊的對象，川普曾稱她是「垃圾」。今天在愛荷華州的一場演講中，川普又說歐瑪不愛美國。川普談論移民時表示：「他們必須展現出對國家的熱愛，必須感到自豪，而不是像歐瑪那樣。」（編譯：張曉雯）1150128