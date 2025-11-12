美民宅大火燒剩骨架！60條寵物蛇成乾 屋主也喪命

美國一處民宅起火，造成1名男子、60條寵物蛇及數隻鳥死亡。圖／翻攝畫面

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）梅休恩市（Methuen）當地時間11日凌晨2點20分左右，警方接獲通報，指出一處民宅起火燃燒，消防人員抵達後，因大量雜物阻擋，難以進入屋內救援；最終花了4小時才控制火勢，屋內3名成員及時逃離，不過仍造成1人死亡、多達60條蛇及數隻鳥類喪生。

綜合外媒報導，美國馬薩諸塞州（Massachusetts）梅休恩市（Methuen）當地時間11日凌晨，一處建於1964年、估價約62.1萬美元（約新台幣1928萬元）民宅發生火災，消防人員接獲通報後緊急前往現場救援，因民宅堆積大量雜物，導致救援受阻，最終採防禦性滅火行動，以防附近房屋受波及，並於4小時候才控制火勢。

美國一處民宅起火，造成1名男子、60條寵物蛇及數隻鳥死亡。圖／翻攝自7NEWS Boston

消防人員指出，當火勢受控進入屋內後，在地下室發現一名男子、多達60條蛇以及數隻鳥已無生命跡象，初步懷疑火災由地下室引起，將持續了解起火原因；消防局局長也發布聲明，表示「他們失去了親人和家園，這對他們和整個社區來說都是非常悲痛的一天」，並向罹難者家屬慰問。

鄰居得知男子喪命消息，也難過表示這些蛇似乎都是男子的寵物，回憶與男子相處情形，「有一天我經過的時候，看到他脖子上纏著一條黃色的蟒蛇」，感嘆道「他會在外面遛狗，然後停下來和你聊天，他是個非常好的人。」稱讚男子相當照顧動物。



