美民用飛機闖海湖莊園臨時禁飛區 軍方派F-16發射照明彈攔截

美國軍方上週六派出F-16戰鬥機攔截一架闖入佛羅里達州棕櫚灘臨時禁飛區的民用飛機，該區域正是美國總統川普（Donald John Trump）的海湖莊園所在地。北美防空司令部表示，戰機在攔截過程中發射了照明彈以引起飛行員注意。

NORAD派出F-16戰鬥機攔截一架闖入佛羅里達州棕櫚灘臨時禁飛區的民用客機。（圖／翻攝自美國空軍網站）

據北美防空司令部（NORAD）說明，這架民用飛機於當天下午美國東部時間約4點20分進入禁飛空域。司令部立即派出F-16戰鬥機前往現場，戰機先發射照明彈以引起飛行員注意，隨後護送該飛機飛離禁飛區。

北美防空司令部在聲明中強調：「這些照明彈可能被公眾看到，但其使用極其注重安全，燃燒迅速徹底，不會對地面人員構成任何危險。」

針對頻繁發生的禁飛區闖入事件，北美防空司令部特別提醒所有通用航空飛行員，每次飛行前務必查看「飛行員通告」（NOTAM），這些通告會及時通知飛行員國家空域的任何變更，包括臨時飛行限制的相關資訊。臨時飛行限制會禁止飛機在特定時間內進入某些指定空域。

司令部表示，軍用噴射機將對違反臨時飛行限制的飛機做出反應，並採取必要措施使其遵守規定。

自川普於2025年1月上任以來，該司令部已對40多架違反西棕櫚灘地區臨時飛行限制的「可疑飛行軌跡」做出了回應。

川普的海湖莊園位於棕櫚灘，而他的高爾夫俱樂部則位於西棕櫚灘。報導指出，川普在感恩節長週末期間都待在海湖莊園。

