美民調：若大陸侵略台灣 6成美國人支持美軍協防

根據美國雷根研究所的一項最新民調指出，一旦中國大陸入侵台灣，有高達6成的美國民眾，支持美國出兵協防台灣。

美國非營利組織「雷根研究所」進行的一項國安調查顯示，如果中國大陸入侵台灣，有高達60%的美國民眾，支持美國派兵保衛台灣。（葉柏毅報導）

雷根研究所每年都會針對相關議題進行調查研究，以瞭解一般美國民眾，對美國各項國防與外交議題，發表看法。關於美國協防台灣問題上，有超過四分之三的受訪者表示，美軍捍衛台灣，抵抗中國大陸的侵略，是很重要的。在立場為共和黨人士受訪者中，比例高達81%；在立場為民主黨的受訪者中，比率則為78%。

而如果中國大陸入侵台灣，美國民眾在多種回應選項上的支持度，都有所提升，像是支持正式承認台灣獨立的比例，從去年的73%，增加到79%；贊成對中國大陸祭出制裁的比例，從去年的66%，增加到74%；支持提供台灣更多軍事裝備的比例，從去年的56%，增加到71%；支持美國強化區域軍事資產部署的比例，從去年的58%，增加到70%。

美國國防部主導政策的次長柯伯吉，曾經在參議院任命聽證會中表示，台灣若落入中國大陸之手，「對美國利益而言會是一場災難」，並且強調台灣政府必須提升國防開支以嚇阻北京。

雷根研究所這項調查，進行時間從10月23日到11月3日，總共訪問2507名美國成年人，結果的估計誤差範圍約為正負2個百分點。