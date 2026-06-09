美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」
金融時報9日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前沒有跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普處理台灣問題的方式愈發不安，外界憂心北京正影響華府對台認知與決策。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見，重點是關注區域的嚇阻備戰能力，而盟友將觀望美國對台態度決定是否跟進。
報導引述熟悉華府與台北情況的人士透露，目前並未針對川賴通話做準備，通話可能性也已大幅下降。民進黨官員擔心川普未來若與賴清德通話，尤其若在通話中警告不要推動台獨，恐引發新的危機。一名熟悉民進黨想法的人士坦言，台灣「不想出現澤倫斯基時刻」。
美國防長赫塞斯日前出席香格里拉對話時全程未提台灣；另一名熟悉民進黨內部想法的人士則說：「川普得了習近平熱（Xi Jinping fever）。」川普則在川習會後稱對台軍售是對中談判「籌碼」，並重複北京對賴清德總統的說法，引發外界質疑美國對台承諾與140億美元軍售案前景。白宮強調對台政策未變，五角大廈則稱赫塞斯演說聚焦區域嚇阻與盟友分擔責任。
一名駐台外交官直言：「習近平在認知戰上贏了。」布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）則認為，北京已從川普身上取得三項收穫：讓外界感覺美國更重視中國而非台灣、塑造台灣重大決策須經北京的印象，以及增加美國未來兩岸政策的不確定性。
報導指出，相關發言正值台海敏感時刻。雖然多數美國官員不認為中國明年就會攻台，但部分專家擔憂，2028年後風險可能升高；屆時習近平將展開第四任期，台灣也將舉行總統大選。
不過，川普言論與美國實際作為並不完全一致。川普去年12月批准111億美元對台軍售創下紀錄，若加上第一任期，總額達183億美元；美軍也持續與日本、菲律賓、澳洲等盟友強化聯合演訓。
對於外界視140億美元軍售案為川普對台立場風向球，前川普政府的白宮國安會亞洲經濟安全事務主任田家希（Josh Cartin）認為，在美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見。哈德遜研究所專家斯奈德（Nick Snyder）則指出，真正關鍵不在軍售案本身，而是台灣、美國與區域盟友的嚇阻與備戰能力；相關準備已持續多年，習近平也清楚這一點。
但也有專家警告，美國盟友會依據美國對台態度決定是否跟進。
前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）指出，若川普為安撫習近平而削弱對台支持，盟友將更不願為台灣承擔風險；北京終將測試台灣與美國反應，屆時美台互信、國際關注與危機準備程度都將受到考驗。
金融時報說，台灣執政圈對今年三次川習互動感到不安。除了上個月在北京的川習會、習近平預定9月訪問華府外，川習也可能在11月APEC與12月G20峰會再度會面。
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