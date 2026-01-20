美汽車關稅恐0%！學者點名這幾國也跟進才慘

▲市場憂心汽車關稅將「零關稅」，衝擊國內產業。學者分析，美國車在整體台灣市場佔比並不高，因此不會像大家想的「那麼嚴重」。（圖/Gemini AI製圖）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅確定調降為15%且不疊加，雖美製車進口關稅並未隨之公布，但政府也坦言「美方要求全面開放」，也引發市場憂心將大幅降至「零關稅」，衝擊國內產業。學者分析，美國車除了特斯拉以外，其實在整體台灣市場佔比並不高，因此不會像大家想的「那麼嚴重」，真正有殺傷力的是若日本、歐洲也要求跟進零關稅，國產車業者生存恐怕將面臨巨大挑戰。

中經院國際經濟所副研究員戴志言今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美國車在整體台灣市場的佔比其實不高，除了特斯拉在市場比例較高之外，其他品牌從美國進口的佔比不是特別高，應該要觀察若美製車全面開放之後，其他國家的反應如何。

戴志言說，如果今天我們對美國車開放零關稅，日本、歐洲市場是否也會要求也要開放零關稅？如果這些國家的車廠也開始要求要零關稅，對台灣汽車產業的壓力就會變得非常大，如果只是美製車全面開放來台，「其實問題可能還沒大家想得那麼嚴重」，畢竟美國產的車，能夠大幅取代台灣的機率相對沒那麼大。

反倒是有殺傷力的，他直言，是日本車、歐洲車如果關稅也跟著大幅調降，才有衝擊，因為台灣人喜愛的這些進口車，而大多是從日本、歐洲、東南亞等地進來，美國的比例反而比較低，如果這些其他國家產製的車輛，也拿到一些比較低的關稅，甚至是零關稅，那對台灣國產車業者的壓力就會非常大。戴志言說，「現在國產車與進口車的比例大概各半。」如果未來進口車的價格優勢開始出現，國產車的生存就會面臨極大威脅與挑戰。

至於日本、歐洲是否真的會要求零關稅，戴志言認為，肯定會，由於去年德國車商已經公開表明，除了美國零關稅之外，他們也希望拿到零關稅的門票，「歐洲跟日本的商會對這件事也一定會發表看法。」因此，他強調，問題仍回到台灣政府身上，「壓力還是存在。」

而全面開放美製車進來國內市場、零關稅，未來進口車是否將價格「大跳水」，他分析，不見得會於調降價格的可能性，這還是取決於車商定價，降價機率很小，而且，他舉例，特斯拉先前也說過，不太可能會因此而降價，還是要觀察車商定價策略。

不過，戴志言提到，這次開放有個正面影響，如果開放範圍包含了關鍵零組件，他說，國內許多汽車零組件都是從國外進口，從國外進來也是要課徵稅率。假設零關稅範圍包含了零組件，那對國產車來說，可能是另外一個好消息，也就是說，零件進口成本能夠往下調，也進而能讓在地組裝成本往下降，這樣也讓國內車廠有一些資源和實力去和未來降價的進口車做競爭。

