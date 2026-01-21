美汽車關稅若降到0%...價格會跌嗎？ 專家：得考量供需

台北市 / 綜合報導

台美對等關稅調降到15%且不疊加，不過美國車進口關稅還沒定案，業界傳言，如果從17.5%降到零關稅，美國製造的汽車售價是否會大幅下降，甚至出現4成以上的跌幅？專家表示，成本只是定價的其中一環，還需要考量市場供需，來做最終定價。

流線型設計車頭燈一開，大街小巷帥氣馳騁，美國汽車關稅，有機會從17.5%降到0%，想買進口車的民眾，關心能不能趁機撿便宜，市場傳言零關稅一旦成立，像是特斯拉部分車款，價格有機會出現26%的跌幅，Toyota、賓士，甚至可能降到四成，未來真的能看到，這些美國製造的名車，在路上滿街跑嗎。

廣告 廣告

汽車達人曾小七說：「如果是零關稅的話，關稅的成本就是17.5%，怎麼可能會有四成的降幅呢，如果有一些車，會降價達到四成的話，代表這些車，本來在銷售上就有阻力，降價的原因，是因為要促銷，讓更多的人可以趕快去化這個庫存。」

專家舉例新台幣150萬元的美製車，如果扣掉關稅成本，大約可省去10萬到15萬元，然而最終價格，必須依照市場供需制定，成本只是其中一環，至於美國進口車，降到零關稅的可能性，專家也給出看法。

亞太商工總會執行長邱達生說：「(美國)他們對他們的汽車產業，還有農產品，他們的出口非常重視，對照我們其他周邊，跟美國談判關稅的國家，應該是調降到這個，大幅降稅的可能性滿高。」專家表示零關稅一旦定案，購買進口車的消費者，無疑是獲利的一方，然而是否會對國內的車用產業，產生衝擊，成為必須考量的潛在風險。

原始連結







更多華視新聞報導

中國願對非洲53國零關稅 排除我邦交國史瓦帝尼

2500億美元信保機制如何安排 台美談判關鍵問答一次看

台美關稅15%不疊加 卓揆.鄭麗君說明談判細節

