美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「那小錢」
柬埔寨跨國詐騙王國「太子集團」創辦人陳志10月間遭美國起訴、正式指控涉嫌電信詐欺與洗錢，據了解，當時人在台灣的天旭公司特助李守禮看見新聞後，急得立刻打電話詢問陳志左右手李添「會不會有問題？」沒想到李添語氣輕鬆，邊打牌邊回「美國查到的都是小錢。」
當時李添與陳志同桌打牌，兩人神色淡定，彷彿事不關己。事實上，美方當天公布的制裁與沒收金額規模驚人：美國司法部宣布沒收陳志詐騙所得12萬7271枚比特幣，市值約142億美元（約新台幣4400億元），是美國司法史上最大規模的加密貨幣沒收行動。
據了解，陳志出生於北京，後入籍柬埔寨，也持有賽普勒斯護照，是太子集團（Prince Holding Group）的創辦人與實際操盤手。據檢調掌握，他第一次來台是在2017年，最後一次則是2021年，每次皆持柬埔寨護照以「商務考察」名義入境，但實際行程多為觀光與娛樂。他習慣入住北市頂級飯店，如信義區的W飯店，期間出入高檔餐廳、夜店與私人俱樂部，生活極盡奢華。知情人士形容，陳志身材短小，不到160公分，外表不起眼卻身家逼人。
美方起訴時，同步曝光陳志曾出入台灣超過十次，台執法單位遭質疑慢半拍，台北地檢署緊急展開調查後，專案小組本月4日收網逮人，查出太子集團在台設立多家空殼公司隱匿資金，並以購屋與貸款方式洗錢。檢方日前兵分47路全台搜索，查扣資產超過45億元，包括北市大安區「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，以及布加迪、法拉利、麥拉倫、勞斯萊斯等26輛超跑。
專案小組調查，李添是陳志在亞洲地區的重要金流代理人，掌握太子集團的資金流與人脈網，生活奢靡。據了解，李添在多國都有情婦，但鍾愛台灣女孩，曾私下對友人誇口：「台灣妹服務最讚。龍亨酒店出身的李守禮是他的私人特助、總務，替李添尋找「佳麗」，並協助他以每月百萬元包養龍亨酒店女子，另還以每月10萬包養女大生。
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒
太子集團CEO女特助笑著交保 劉純妤自曝「常接特殊任務」掀熱議
