美沖繩高空滲透跳傘演練 展精準投射能量

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」11日報導，美國印太司令部日前在社群媒體發布照片，介紹近期演訓概況，並透露海軍特戰部隊（NSW）曾運用陸戰隊UH-1Y直升機，執行軍事高空滲透跳傘訓練，展現在第一島鏈執行滲透與偵察任務的精準投射能量。

報導指出，印太司令部以去年5月的演訓照片開題，透露海軍特戰部隊曾在沖繩地區與第265中型傾斜旋翼機中隊（VMM 265）搭配，自UH-1Y直升機上躍出，以「自由落下」（Free-fall）方式，進入目標區模擬執行特戰任務；而美軍「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）公布照片則顯示，第369輕型攻擊直升機中隊（HMLA 369）的UH-1Y直升機，也曾於上月在當地參與陸戰隊遠征支隊聯演（MEUEX），並與前進空中管制官（FAC）密切合作，模擬執行空中密接支援（CAS），驗證執行離島防衛任務的陸戰隊與直升機隊協同作戰默契。

報導分析，相關演訓凸顯美軍正持續舉行演訓，藉此提升秘密滲透、快速投射技能與實務經驗；相較傳統的直升機低空空中突擊模式，高空滲透跳傘可降低遭敵方偵測機率與安全風險，同時也能在危機初期提供可靠選項，提升美軍區域覺知能量。報導還說，鑑於中共威脅日增，衝擊西太平洋安全秩序，因此相關演訓有助展現區域投射能量、向中共發出明確嚇阻信號，進而加強維繫區域穩定。

印太司令部證實，海軍特戰部隊曾於去年在沖繩搭配UH-1Y直升機，執行軍事高空滲透跳傘訓練。（取自DVIDS網站）