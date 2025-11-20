美沙投資論壇「馬斯克同框黃仁勳」 笑談AI讓貨幣不復存在

19日在美國舉行的沙烏地阿拉伯投資論壇上，輝達執行長黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普目視時，表情大不同。（圖／路透）

特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳罕見同台對談，暢聊人工智慧（AI）、人形機器人及對未來的想像等。馬斯克稱，假設AI和機器人技術持續改進，未來貨幣將變得無關緊要，工作也會是「可選項」，更像是一種愛好。

19日在華府甘迺迪中心的「美國-沙烏地投資論壇」上，馬斯克與黃仁勳並肩對談。一開場，他們就將話題引向未來社會的終極命題：當AI和機器人發展到極致時，「錢」是否會失去意義？人類是否還需要工作？

馬斯克說，他一直推薦大家去讀英國作家伊恩．班克斯寫的文明系列科幻小說。班克斯描繪了一個可能實現的、積極的AI未來。「在那個世界裡，貨幣已經不復存在」，他說：「我自己的猜測是，如果AI和機器人繼續提升，金錢在未來某個時點上將無關緊要。」

這時候，坐在他身旁的黃仁勳楞了一下，隨即半開玩笑地接話：「錢真沒用的時候，記得提前通知我一聲！」台下爆發出一陣笑聲，台上的2人拿起礦泉水瓶乾了個杯。

談到未來的工作機會是否消失？馬斯克預測，未來工作將變成可選項，就像打球、打電動，想做可以去做，不做也完全OK。黃仁勳則認為，短期內，AI提升了生產力，反而讓人們變得更忙。

黃仁勳舉例，以前很多人預測放射科醫生是第一批會被AI取代的職業。但真實情況正好相反，因為AI把圖像分析這部分做得更快、更準了，醫生的任務不再是看圖像，而是診斷疾病。

身為全球首富的馬斯克還稱，AI和人形機器人實際上會消除貧困，這是讓「人人富裕」的唯一方法。馬斯克10月受訪時曾說，當AI與機器人讓所有的工作與金錢不再必要後，政府應該提供全民普遍收入，而且不只是「基本」收入，而是「高額」的全民收入。

