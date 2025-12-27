美法垂直起降無人機競逐台灣市場 專家指長程彈性部署需衛星導控能力

空中巴士（Airbus）集團研發的垂直起降無人機「彈性旋翼」（Flexrotor），可從小型艦艇甲板垂直起飛，最大起飛重量25公斤，執行12-14小時的情報、監視、目標獲取、偵察（ISTAR）與海上巡邏等任務。Airbus官網



根據軍方人士透露，為了不讓美國Shield AI的V-BAT專美於前，可能即將搶下海軍標案，法國空中巴士集團正在安排同類型垂直起降無人機「彈性旋翼」（Flexrotor）到台灣對海軍進行性能展示，根據國防院副研究員舒孝煌指出，兩者大小與性能差異不大，不過，有導風管設計的V-BAT在甲板上起降，安全性相對高於Flexrotor。而國防院學者許智翔則指出，未來這類長程無人機可執行任務12小時以上，也須支持射程達到300公里的ATACMS飛彈等長程武器，因此必須要有衛星導控能力，才能讓長程偵蒐無人機為長程武器提供目標獲得資訊，發揮遠程打擊火力。

日本海上自衛隊2025.12.9在社交平台X發布，已接收首架美國新創公司Shield AI採購的「V-BAT」（美軍型號MQ-35）垂直起降「偵打一體」無人機，運抵橫須賀港內，並展開於2026年2月艦上操作訓練的規劃準備。日本防衛省海上自衛隊X

外傳台灣軍方相當感興趣的美製V-BAT垂直起降無人機，鄰國日本的海上自衛隊，於今年（2025年）12月9日在社交平台X上公布，已接受美國新型垂直起降無人機V-BAT，美軍型號為MQ-35，並宣布已開始準備於明年（2026年）起於艦上展開操作訓練的計劃。由於先前傳出V-BAT已經在台灣向海軍展示過性能，將推動建案採購，而此時也傳出法國的空中巴士集團推出的同類型垂直起降無人機「彈性旋翼」（Flexrotor）有意競逐台灣軍方採購案，也通過法國海軍艦上部署驗證，能執行超過12小時的任務，將是V-BAT無人機的勁敵。

近期因為「台灣有事」爭議受到中國出動大批機艦侵擾海空域的日本，因體認到同為第一島鏈國家受到中國武力擴張的威脅，12/26通過新一年度、2026年度預算案，軍事預算首度突破9兆日圓大關，達9兆0353億日圓，年增率為3.8%，創下歷史新高，以因應中國擴張威脅。而海上作戰更需要偵蒐敵情，日本海上自衛隊先前向美國新創公司Shield AI採購的「V-BAT」（美軍型號MQ-35）垂直起降「偵打一體」無人機，首架也在12月9日運抵橫須賀港內，並展開於2026年2月艦上操作訓練的規劃準備。

事實上，根據台灣媒體報導，Shield AI的「V-BAT」（V-蝙蝠）垂直起降無人機，從2022年底就由廠商引進台灣，交由海軍評估，並且出海隨艦實測，獲得好評，因此傳出海軍已啟動向美採購V-BAT 128型垂直起降無人機的建案程序，爭取排入2026年的國防預算軍事裝備項目內。

不過，此時也傳出，法國主導的歐洲航太大廠「空中巴士」（Airbus）集團研製的「彈性旋翼」（Flexrotor）垂直起降無人機，也有意來台向軍方與海巡署進行性能展示，力爭台灣市場機會。知情人士表示，目前正透過相關單位提出各項申請流程，以安排後續的性能展示與測評規劃。

空巴的「彈性旋翼」，屬於戰術（tatical）等級的垂直起降（VTOL）無人機系統，主要執行監偵任務。其最大飛行速度為每小時140公里，最大起飛重量約25公斤，翼展為3公尺，在起飛到一定個高度時，就可以轉為平飛，此時其尾翼部分收起折疊，外型轉為像一架固定翼飛機的傳統飛行方式，可延長巡航時間。

空巴指出，「彈性旋翼」（Flexrotor）無人機的設計專為情監偵任務而生，在標準作戰配置下，平均滯空時間可達12至14小時。該系統對起降場地的要求極低，僅需一個長寬各約3.7公尺的狹小空間即可作業，這使其能夠輕易部署於沒有正規飛行甲板的小型水面艦艇或無人載具平台上。

「彈性旋翼」（Flexrotor）無人機由於能執行長達12-14小時的長航時，以及８公斤的酬載能力，可以廣泛應用於搜索與救援、邊境安全巡邏、電子作戰（EW）、信號情報（SIGINT）蒐集以及強化海域感知（maritime domain awareness）等。

空巴公司也點出「彈性旋翼」（Flexrotor）無人機適合「遠征」的設計，能在30分鐘內從收納狀態轉換至飛行準備就緒，充分滿足快速反應部署的需求。

今年6月，「彈性旋翼」（Flexrotor）垂直起降無人機於6月3日至6日在法國西北海岸外海接受法國海軍的上艦實測驗證，這也是法國海軍為了推動海軍作戰創新的「伯修斯倡議」（PERSEUS initiative）的項目之一。「彈性旋翼」無人機在這3天當中，累計飛行任務超過12個小時，成功在移動中的小型海軍艦艇甲板上完成多次起降，並執行了情報蒐集、監視與偵察（ISR）等關鍵任務。

就以美國的V-BAT 128與 法國空巴的Flexrotor這兩款「垂直起降」無人機作比較，動力都由一個大型螺旋槳推動，兩者都可垂直起降，起飛後也都可以轉換為如傳統固定翼飛機平飛一樣模式飛行，兩者似乎差別不大，翼展也同樣為3公尺，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，垂直起降無人機只要能夠很順利的從垂直轉平飛就可以執行偵蒐等任務，不過目前看起來，這兩種似乎都是感測器直接內建在無人機體上面，所以它是結合一體的，那這很適合情監偵（ISR）任務、情報蒐集等，但要做其他的酬載任務可能就沒辦法。

舒孝煌也指出另一項性能要求，則是在海軍艦艇上起降的能力，必須要求在會動的甲板上面降落時有多大的抗風能力，再來則是垂直轉平飛的順暢度，以及落艦時的穩定性，就是對這類垂直起降無人機系統最大的考驗。

舒孝煌分析，V-BAT垂直起飛後轉平飛，並未改變構型，但法國空巴的Flexrotor可以將其機翼摺疊，可能在機械結構上會大一點，不過由於都是無人機，本身機體又小又輕，所以理論上這些零部件更換應該都是很容易的，不會是大問題。

美國以V-BAT無人機援助烏克蘭部隊，不受俄軍電戰干擾，成功擊毀俄軍防空飛彈（SAM）基地，圖為美烏兩國人員合影。摘自Shield AI官網

只不過，舒孝煌點出，Flexrotor的螺旋槳周邊與V-BAT有導風管（duct）的設計不同，這對於在海軍艦艇上狹窄的甲板操作時，一方面V-BAT可以保護人員的安全，同樣也保障螺旋槳運轉時的安全，但Flexrotor在甲板上操作就更需注意安全，這是兩者最大差異。

而台灣未來可能多款垂直起降無人機在各單位服役，包括海軍可能採購的V-BAT，或是現在海巡署已經在使用的JUMP 20垂直起降無人機，或甚至是法國空巴的「彈性旋翼」（Flexrotor）無人機等，都面臨長距離的通訊、導引控制的挑戰，國防安全研究院中共政軍及作戰概念研究所助理研究員許智翔點出台灣的衛星能力需求更是重點。

V-BAT偵蒐型無人機採用二行程引擎，垂直起飛後可以傳統飛行方式巡航偵蒐目標，續航力超過200海浬/370公里。摘自Shield AI官網

許智翔指出，不管哪一種無人機，畢竟都是長航時的無人機，滯空時間至少是數個小時以上，航程就很有可能會往外拉，如果考量現在部隊的打擊能力都在往外延伸，比方說由海馬士系統發射的美國售台的陸軍短程戰術彈道飛彈（ATACAMS）射程達到300公里，其他的長程武器也在130到300公里之間的距離，因此在這種情況之下，使用衛星協助導控本來就是一個必要的手段。

美國對台軍售「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)，將大幅提升戰場覺知能力，圖為美國陸軍整合戰術網路（Integrated Tactical Network, ITN），包括「士兵任務指揮代理系統」（Soldier Borne Mission Command Surrogate, SBMC-S）、衛星通訊、TAK戰術電腦與數位無線電通訊系統等。US ARMY

許智翔分析，因為如果使用這類長程無人機，只從地面上單純用傳統的通訊導控方法來進行的話，它是沒有辦法有效導控的，因此台灣需要太空能力支援的部分。

一架V-BAT無人機由美國陸戰隊從船塢登陸艦「卡特霍爾號」（USS Carter Hall，LSD-50）上垂直起飛。對近岸進行偵蒐任務。U.S. Marine Corps photo

許智翔進一步指出，無人機的偵察是偵察手段的一種，但是太空上面的偵察能力是台灣軍方另外一個必須補足的要點，但這並不是說哪一個可以取代另外一個，因為各種偵察手段是用不同的感測器，台灣在防衛作戰要強調多層次的手段，但是因為每一個不同的領域部署的載台或感測器，都有不同的角色與範圍，換句話說，各自有其適合的方向，若想要有全面性的情監偵（ISR）能力的話，就應該在各個不同領域（Domain）都能部署感測器，互相支援，拿出來的資料才可能是完整的，而且對於持久作戰來說，在情監偵能方面有不同的選項，更是作戰韌性的關鍵，因此，不能只考慮到採購新的垂直起降無人機執行監偵任務，而是更要整體配套，建立包括衛星導控能力在內的體系。

