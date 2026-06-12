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美國波士頓聯邦法官 Angel Kelley 做出裁決，要求川普政府必須重新上架全國國家公園與紀念碑中，有關「氣候變遷」與「奴隸制度」等主題的展品與告示牌，痛批政府不應因政治立場不同而刻意抹去歷史與科學事實。

根據路透社（Reuters）報導，波士頓聯邦地區法官 Angel Kelley 頒布了臨時禁制令。先前，多個代表國家公園保育人士、歷史學家以及科學家的團體聯手提起訴訟，指控美國內政部（U.S. Department of the Interior）正進行一場「持續抹去歷史並破壞科學的運動」，刻意移除不符合政府立場的教育資訊。

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訴訟團體指出，川普政府先前將全國多處國家公園及歷史古蹟中，涉及黑奴歷史、氣候變遷等敏感議題的看板與展覽品撤除。法官在裁決中明確指出，政府不能因為展件內容「不符合其偏好的敘事立場」，就將這些具有教育意義的歷史與科學教材強行下架，必須盡速將其恢復原狀。

原文出處：美法官下令川普政府 須恢復國家公園氣候與歷史展品

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