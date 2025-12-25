美法官下達禁制令 暫阻川普政府拘留網路監管倡議者

一名美國法官25日暫時阻擋了美國總統川普(Doald Trump)拘留英國反假消息倡議者阿邁德(Imran Ahmed)。在此之前，這位美國永久居留權擁有者控告美國官員，因為他被指控參與了華盛頓所謂的線上審查行動，並因此被下達入境禁令。

華盛頓23日對阿邁德和其他4名歐洲人，包含法國籍的前歐盟執行委員布勒東(Thierry Breton)限制簽證。美國指控他們致力於審查言論自由，或對美國科技巨頭實施不公平地且繁複的監管。阿邁德在紐約生活，據稱是5人中目前唯一位於美國的人。

此舉引發歐洲各國政府的抗議，他們主張法規和監督團體的工作，透過揭露假消息，以及強迫科技巨頭採取更多行動，打擊仇恨言論、兒童性侵害等非法內容，使得網路更加安全。

47歲的阿邁德是總部位於美國的「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)執行長。根據他25日向紐約南區地方法院提起的訴訟，美國的禁令引發了他將被立即驅逐出境的擔憂，可能會使得他與皆為美國公民的妻子和孩子分離。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)宣布這項簽證限制措施時表示，他認定這5個人身處在美國，可能對美國的外交政策構成嚴重的負面影響，因此他們可能被驅逐出境。

阿邁德在他提起的訴訟中點名盧比歐、國土安全部長諾姆( Kristi Noem)和其他川普官員，主張這些官員透過威脅驅逐出境，侵犯了他的言論自由與正當程序權利。

美國地區法院法官柏德瑞(Vernon Broderick)25日發布了臨時禁制令，禁止官員在阿邁德的案件有機會進行審理前，將他逮捕、拘留或轉移，並安排兩造在12月29日舉行會議。

阿邁德透過代表發表聲明，讚揚美國司法體制的制衡能力，並表示他自豪能稱這個國家為自己的家鄉。阿邁德說：「我不會因為被霸凌，放棄我一生為保護兒童不受社群媒體傷害與遏制網路反猶太主義而奮鬥的事業。」

美國國務院發言人回應有關這起案件的提問表示：「最高法院和國會已多次表明，美國沒有義務允許外來者進入我國或在此居住。」

美國國土安全部沒有回應置評請求。

合法永久居民，也就是綠卡持有者，不需要簽證即可留在美國，但川普政府今年已試圖驅逐至少一名綠卡持有者。

因為積極參與哥倫比亞大學支持巴勒斯坦的抗議活動，在今年3月遭拘留的哈里爾(Mahmoud Khalil)日前被法官下令釋放，並表示以民事移民事由進行懲罰屬於違憲。

一名美國移民法官9月下令將哈里爾驅逐出境，因為他涉嫌在申請綠卡隱瞞錯誤資訊，但他對這項裁決提出上訴，阻止將他驅逐的另一項命令仍然有效。 (編輯:柳向華)