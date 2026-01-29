美法官批准關恆庇護 律師：有信心他能重獲自由
（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）美國移民法官今天批准中國公民記者關恆的庇護申請。關恆母親向中央社表示，在美國收緊移民政策下，裁決前並無把握，得知結果時感到難以置信，感謝外界聲援。關恆律師表示，該案展現美國民主、自由與法治的運作，有信心關恆能獲釋。
中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，流亡美國、申請庇護，但因非法入境，去年8月被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，關押在紐約州一處拘留中心。原定26日開庭裁決，因暴風雪延至今日，移民法官最終批准庇護申請。
目前，關恆仍被拘留，美國國土安全部在30天內仍可對此裁定提出上訴。
關恆的律師陳闖創今天告訴中央社，關恆冒著危險揭發事件，這幾個月來，海外維吾爾人動員起來給了關恆很大支持，包括提供證詞、協助遊說各國政府，這個結果令人欣慰。他認為，法官在庭上花了幾十分鐘說明裁定理由，預估翻案的可能性不大。
陳闖創表示，無法確定關恆具體獲釋的時間，但檢方也有裁量權，決定很快放人，不過這樣的可能性比較低；他認為，最有可能的情況是國土安全部在30天內不提出上訴，期限一到，自然釋放。
倘若美國政府提出上訴，關恆的律師團隊預計將在上訴期間向聯邦法院聲請人身保護令，爭取保釋的機會；不過，他表示有信心關恆可在接下來1至50天內重獲自由。
陳闖創認為，關恆案雖歷時多月，但整體過程仍展現美國民主、自由與法治的運作。移民法官最終做出專業判斷，檢方在過程中表現也很專業，並沒有惡意刁難。
關恆父母已離異，母親羅女士居住在台灣長達20年。羅女士今天向中央社表示，很感謝陳律師、以及在冰天雪地中為兒子聲援的人士；因為美國收緊移民政策的緣故，在裁決前，她原本沒有任何把握，裁決後也連問了律師好幾遍「庇護通過是真的嗎？」
她與關恆通話時，感覺兒子尚未從悲傷和壓抑許久的情緒當中回過神來。
她表示，這段期間已往返台灣和美國3次。在這過程中，關恆曾面臨被美國驅逐的風險，傳出法官考慮是否應將關恆送往烏干達等候庇護申請審查，心情上歷經許多磨難。
陳闖創和羅女士表示，在傳出關恆可能被送往烏干達後，中國隨即向關恆父親施壓。
陳闖創說，除了中國政府施壓家人外，中共網軍也在網路上抹黑關恆發布的影片。
關恆2021年底在網路上發布一段長達20分鐘的影片，詳細記錄他走訪中國西北部新疆地區的情形。他當時探訪美國網路媒體BuzzFeed調查認定為關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留設施，或很可能是這類拘留中心的地點。（編輯：謝怡璇）1150129
