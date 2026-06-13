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美國華盛頓聯邦法官近日拒絕川普政府的請求，堅持維持原判，要求甘迺迪表演藝術中心必須限期移除前總統川普的名字。法官強調，只有美國國會才有權為該紀念性地標重新命名。

根據路透社（Reuters）報導，美國華盛頓聯邦地方法院法官 Christopher Cooper 駁回了政府提出暫緩執行命令的申請。隨後，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院也同樣拒絕了政府的請求，這意味著甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）必須依法在限期內，將川普的名字從建築物外牆、官方網站及相關文宣中完全移除。

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這起爭議源於去年川普撤換了甘迺迪中心的部分董事會成員，隨後新董事會在12月投票通過，決定將川普的名字加入該中心的名稱中。然而，民主黨籍眾議員 Joyce Beatty 隨即提起訴訟，指控此舉違法。法官 Christopher Cooper 在5月29日裁定，該中心是為了紀念1963年遇刺身亡的前總統甘迺迪而設立，依法只有國會（Congress）有權更改其名稱。

提告方的律師團隊發表聯合聲明指出，法律界線非常清晰，只有國會能決定甘迺迪中心的命名。儘管川普政府的律師抗辯，在訴訟上訴期間就急於拆除招牌並不合理，但這項說法並未獲得法官採納。目前，美國司法部、白宮以及甘迺迪中心對此裁決皆尚未做出正式回應。

原文出處：美法官拒絕暫緩命令 甘迺迪中心須移除川普之名

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