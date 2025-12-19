美法案促美台海巡合作 退將：因應中共威脅具實用性
（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）美國總統川普今天簽署「國防授權法案」，其中包括要求制定增加美台海巡訓練機會的計畫。美軍退將分析，在考量如何因應中共試圖對台進行法律戰之際，包括航運禁運或隔離等手段，美台海巡合作具有實用價值。
經美國聯邦參議院、眾議院軍委會角力，最新版的「國防授權法案」7日公布後，眾議院上週表決通過，參議院昨天針對這項總額9006億美元的法案進行表決，最終以77票贊成、20票反對過關。川普（Donald Trump）今天將法案簽署成法。
法案有關強化台灣防衛的部分包括在2026財政年度授權撥給美國戰爭部的經費中，最高10億美元（約新台幣315億元）可用於推進「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。
法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。
美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）日前以電子郵件回覆中央社記者提問表示，法案重新授權並擴大「台灣安全合作倡議」是重大的進展。
他說，「這是美國（對台）提供援助的最佳機制之一」，也能鼓勵其他夥伴國家提供協助。川普政府將如何運用這項計畫，目前仍有待觀察。
蒙哥馬利表示，在考量如何因應中共試圖對台進行法律戰之際，包括航運禁運或隔離等手段，美台海巡合作具有實用價值。這不僅是美、台海軍面臨的課題，也同樣涉及海巡的角色。
另外，法案還寫道，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產這些系統，供美國部隊與台灣軍隊使用，且必須符合台灣關係法規定。
蒙哥馬利指出，推動有人和無人系統的部署合作，對於實現美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）倡議的「地獄景象」（hellscape）戰術至關重要。
帕帕羅主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」嚇阻中國犯台。
美國喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）觀察分析，2026財政年度「國防授權法」延續近年趨勢，展現國會持續對台支持。
他認為，法案有關美台無人系統及反無人系統合作、美台海巡合作的條款，凸顯了適合雙方擴大合作的領域。
台灣人公共事務會（FAPA）總會會長林素梅今天也透過新聞稿表示，這次的國防授權法傳遞了一個明確訊息：台灣對美國國家安全至關重要。「我們呼籲美國行政部門迅速且果斷地落實這些措施，以因應日益急迫的區域安全情勢」。（編輯：田瑞華）1141219
