美法院控 Meta 隱匿社群平台造成「心理傷害」的證據

火報記者 陳銳/報導

美國多個學區對 Meta 提起的集體訴訟中，近日曝光的未刪節法院文件顯示，Meta 在掌握其產品可能對用戶心理健康產生負面「因果」影響後，曾中止相關內部研究，並未對外公開相關結果。

文件指出，Meta 在 2020 年啟動代號「水星計畫」（Project Mercury）的研究，由公司科學家與市場研究機構尼爾森合作，評估停用社群平台對使用者心理狀態的影響。研究結果讓公司感到不安。根據文件記錄，停止使用 Facebook 一週的受試者明顯回報更低的憂鬱、焦慮、孤獨與社會比較情緒，顯示平台使用與心理健康之間可能存在因果連結。

廣告 廣告

2020 年研究發現，停用 Facebook 一週後，用戶憂鬱、焦慮與孤獨感明顯下降，顯示平台可能傷害心理健康。圖:istockphoto

然而，文件顯示，Meta 並未推動進一步研究，也未公布結果，而是在內部宣稱研究受到「媒體既有報導」干擾，因此不具代表性，且 Meta 仍向美國國會表示，公司缺乏能力量化其產品是否對青少女造成心理傷害。對此，Meta 發言人安迪·史東表示，公司停止研究是因為方法不夠嚴謹，並強調 Meta 長期致力於產品安全。他表示：「完整紀錄將顯示，我們十多年來一直聆聽家長的需求，調查重要議題，並不斷改進產品安全。」

原告律師事務所 Motley Rice 在最新提交的文件中指控，Meta 隱瞞平台對心理健康可能造成危害的證據，這只是訴訟內容中的多項指控之一。該事務所同時控告 Google、TikTok 與 Snapchat，代表全美多個學區主張這些平台對使用者、家長及教師隱瞞產品已知風險。截至目前，Google、TikTok 與 Snapchat 尚未回應。

訴訟文件指出，社群平台被控默許 13 歲以下兒童使用、未能有效處理兒少性剝削內容，並在青少年上學期間刻意提升平台使用率。部分文件顯示，TikTok 曾贊助美國國家家長教師協會（PTA），並在內部討論中表示，該組織可能因合作關係在公開場合替其產品安全性發聲。

與其他平台相比，針對 Meta 的指控內容更為詳盡。根據文件，Meta 曾刻意設計效果有限的青少年安全工具，並阻擋內部測試某些可能降低黏著度的安全功能。此外，平台對性交易帳號的移除門檻極高，需偵測到 17 次相關行為後才會刪除帳號，有文件形容這是「非常、非常、非常高的違規標準」。

對這些內容，史東表示，相關說法「斷章取義」，強調 Meta 現行青少年安全措施有效，並稱只要帳號被標記涉及性交易行為，平台會立即刪除。他指出，Meta 已向法院提出動議反對公開部分文件，原因是解封範圍過廣，而非要求完全隱藏，而本案聽證會預計於明年 1 月 26 日在美國加州北區地方法院舉行。