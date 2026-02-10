美法院裁准撤銷臨時保護身分 宏都拉斯等3國移民恐遭遣返

美國上訴法院9日裁定，政府可遣返宏都拉斯、尼泊爾和尼加拉瓜的移民，這些人目前以「臨時保護身分」(Temporary Protected Status, TPS)居留美國，獲准在美國工作。

法新社報導，川普政府去年宣布將終止數以萬計宏都拉斯、尼泊爾和尼加拉瓜移民的「臨時保護身分」，但隨後遭聯邦法官擋下。聯邦第九巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)9日發布一項新命令，准許政府在上訴期間執行遣返程序。

判決書中指出，前一法院「廢除終止尼泊爾、宏都拉斯及尼加拉瓜臨時保護身分的命令，將在上訴期間暫緩執行」。

1998年密契颶風(Hurricane Mitch)重創中美洲後，超過5.1萬宏都拉斯人和3000名尼加拉瓜人獲得美國的臨時保護身分。2015年尼泊爾發生大地震後，也有約7000名尼泊爾人透過這個管道進入美國。

過去美國總統多半延續給予移民臨時保護身分，而非撤銷，然而自川普去年上任以來，聯邦政府持續強硬打擊移民。美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)9日表示，撤銷上述3國臨時保護身分是因為這些國家的情況已有所改善，人民已能安全返回家園，並直言：「臨時保護身分從來就不是一項永久措施。」(編輯：陳士廉)