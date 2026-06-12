美法院裁定 川普可續徵10％關稅
美國聯邦巡迴上訴法院11日裁定，川普政府目前徵收的「全球10％關稅」很可能合法，並決定在法院做出最終裁決前，10％關稅將繼續有效。美媒指出，這項裁決對川普政府而言，是一次法律程序上的關鍵勝利。
美國最高法院2月20日駁回川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球開徵的關稅政策。川普隨後宣布按1974年《貿易法》第122條，對全球商品加徵10％的進口關稅。但川普事後再發文，將稅率從10％上調至15％，效期至7月24日。
第122條款允許總統在面臨重大「國際收支逆差」、「國際支付問題」時，暫時對進口商品加徵最高15％的附加關稅，效期150天，之後需要國會批准才能延長。一些由民主黨控制的州和2家小型企業，針對10％關稅提起訴訟，稱川普的行為超越了其總統權限，企圖發動全球貿易戰。關於「國際收支逆差」定義的爭論，一直是此案的核心。各州和小型企業認為，川普將這種情況，與美國的貿易逆差混為一談。
美國國際貿易法院上個月認定10％關稅違法，並禁止聯邦政府繼續向提起訴訟的原告課稅。川普政府不服判決，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。上訴法院11日裁定，貿易法院的觀點可能過於狹隘，表示「雖然我們目前不對第122條，提出自己的解釋，但我們認同聯邦政府的論點，即國際貿易法院多數法官的解釋，『國際收支逆差』僅限於以流動性、官方結算或基本餘額衡量的赤字，可能並不正確。」
上訴法院在未署名的裁決書中指出，聯邦政府已充分證明，其在案件實體爭議上，具有相當高的勝訴可能性，因此允許關稅措施在最終判決出爐前，10％關稅可繼續執行。這份未署名的裁決書也說，「鑒於立法歷史，蘊含大量支持聯邦政府所提解釋的依據」，因此無法認定國會當年，明確打算採用國際貿易法院所主張的狹義解釋。
另外，上訴法院也指出，貿易法院在裁定10％關稅違法時，從技術層面而言，判決僅適用於華盛頓州及2家企業原告，但類似訴訟已接連出現。若不立即介入，恐對聯邦政府造成難以彌補的損害。不過，上訴法院同時強調，若未來最終認定關稅違法，政府仍可透過退還已繳關稅，及支付利息的方式補償企業損失。
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